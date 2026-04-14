Dziedzictwo, odcinki 898: Cennet wyrzuca Nanę z domu. Przeraziły ją krążące po okolicy plotki

W poprzednim odcinku (897) Nana przeżyła bolesne rozczarowanie. Podsłuchała rozmowę, z której wynikało, że miłosne wyznanie Poyraza było tylko żartem. Zrozumiała swój błąd i próbowała przeprosić go za niesłuszny policzek. Tymczasem Ayse, odchodząc od zmysłów z powodu milczenia Ferita, szukała go w szpitalach. Odnalazła go jednak w parku u boku Leyli. Wybuchła karczemna awantura o niedopełnienie obietnicy wobec córki, która przez nieobecność ojca nie zapisała się do szkoły. Ayse zaczęła też podejrzewać, że pani prokurator prowadzi niebezpieczną, podwójną grę.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 898

Aynur nie radzi sobie z przygotowaniami do ważnej kolacji. W obliczu zbliżającej się wizyty profesora Aynur kompletnie nie odnajduje się w kuchni i nie potrafi sprostać wymaganiom dań wybranych przez Sinana.

Nana zostaje zmuszona do odejścia. Choć Poyraz niemal przekonuje Nanę, by została dla dobra Yusufa, sytuację komplikuje Cansel, która informuje Cennet o plotkach krążących w okolicy na temat tej dwójki. Zaniepokojona reputacją syna Cennet sugeruje Nanie wyprowadzkę, a ta ostatecznie oznajmia Poyrazowi, że następnego dnia odejdzie razem z Yusufem.

Relacja Ayse i Ferita na chwilę się poprawia. Zgodnie z zaleceniami terapeutki Ayse i Ferit spędzają razem czas, wracając do wspólnych wspomnień, co pozwala im na moment odbudować pozytywną atmosferę. Jednak spotkanie z Leylą ponownie komplikuje sytuację. Spokojny nastrój szybko się kończy, gdy Ferit przypomina sobie o umówionym spotkaniu z Leylą i postanawia się z nią zobaczyć.

Derya posuwa się do przemocy, by ukryć prawdę. Zaskoczona wizytą Ferita Derya robi wszystko, by nie odkrył, że przetrzymuje swoją siostrę w domu. W akcie desperacji ogłusza Leylę i próbuje jak najszybciej pozbyć się Ferita, który zaczyna nabierać coraz większych podejrzeń.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 898. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 23 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: