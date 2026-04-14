Dziedzictwo, odcinki 898: Cennet wyrzuca Nanę z domu. Przeraziły ją krążące po okolicy plotki

Joanna Dembek
2026-04-14 16:01

Pod wpływem plotek Cennet nie może dłużej zapewniać Nanie dachu nad głową. Tymczasem Derya posuwa się do przemocy, byle tylko jej mroczne sekrety nie wyszły na jaw przed Feritem. Czy ogłuszenie siostry ujdzie jej na sucho? „Dziedzictwo” to serial, który trzyma w napięciu do ostatniej sekundy. Nie przegapcie emisji w czwartek 23 kwietnia. Polecamy nasze opisy odcinków, w których znajdziecie szczegóły z burzliwego życia Nany, Yusyfa, a także innych bohaterów.

Dziedzictwo odcinek 898
W poprzednim odcinku (897) Nana przeżyła bolesne rozczarowanie. Podsłuchała rozmowę, z której wynikało, że miłosne wyznanie Poyraza było tylko żartem. Zrozumiała swój błąd i próbowała przeprosić go za niesłuszny policzek. Tymczasem Ayse, odchodząc od zmysłów z powodu milczenia Ferita, szukała go w szpitalach. Odnalazła go jednak w parku u boku Leyli. Wybuchła karczemna awantura o niedopełnienie obietnicy wobec córki, która przez nieobecność ojca nie zapisała się do szkoły. Ayse zaczęła też podejrzewać, że pani prokurator prowadzi niebezpieczną, podwójną grę.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 898

Aynur nie radzi sobie z przygotowaniami do ważnej kolacji. W obliczu zbliżającej się wizyty profesora Aynur kompletnie nie odnajduje się w kuchni i nie potrafi sprostać wymaganiom dań wybranych przez Sinana.

Nana zostaje zmuszona do odejścia. Choć Poyraz niemal przekonuje Nanę, by została dla dobra Yusufa, sytuację komplikuje Cansel, która informuje Cennet o plotkach krążących w okolicy na temat tej dwójki. Zaniepokojona reputacją syna Cennet sugeruje Nanie wyprowadzkę, a ta ostatecznie oznajmia Poyrazowi, że następnego dnia odejdzie razem z Yusufem.

Relacja Ayse i Ferita na chwilę się poprawia. Zgodnie z zaleceniami terapeutki Ayse i Ferit spędzają razem czas, wracając do wspólnych wspomnień, co pozwala im na moment odbudować pozytywną atmosferę. Jednak spotkanie z Leylą ponownie komplikuje sytuację. Spokojny nastrój szybko się kończy, gdy Ferit przypomina sobie o umówionym spotkaniu z Leylą i postanawia się z nią zobaczyć.

Derya posuwa się do przemocy, by ukryć prawdę. Zaskoczona wizytą Ferita Derya robi wszystko, by nie odkrył, że przetrzymuje swoją siostrę w domu. W akcie desperacji ogłusza Leylę i próbuje jak najszybciej pozbyć się Ferita, który zaczyna nabierać coraz większych podejrzeń.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 898. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 23 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

