Domowy sposób na ćmę bukszpanową. Zastosuj ten proszek z kuchni, a gąsienice same opadną

Ten inwazyjny owad z Azji stanowi obecnie jedno z największych zagrożeń dla rodzimych upraw ogrodowych , błyskawicznie dewastując zieleń.

, błyskawicznie dewastując zieleń. Żarłoczne gąsienice rozwijają się w zawrotnym tempie, generując nawet trzy pokolenia w ciągu jednego roku, a sygnałem alarmowym dla hodowców są gęste pajęczyny.

Do skutecznej eliminacji tych owadów wcale nie potrzeba specjalistycznej chemii, ponieważ wystarczy sięgnąć po standardowe artykuły spożywcze ze spiżarni.

Inwazja tego gatunku na Starym Kontynencie rozpoczęła się krótko po 2000 roku. Od tamtej pory azjatycki przybysz systematycznie niszczy roślinność na polskich działkach. Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis) słynie z błyskawicznego tempa pożerania krzewów bukszpanu, chociaż nie gardzi również trzmieliną oraz ostrokrzewem. W sprzyjających, ciepłych warunkach atmosferycznych dorosłe motyle są w stanie wyprodukować aż trzy mioty gąsienic w trakcie zaledwie jednego sezonu. Taka dynamika rozmnażania powoduje, że mamy do czynienia z wyjątkowo opornym intruzem.

Ćma bukszpanowa w ogrodzie. Po czym poznać, że zaatakowała krzew?

Początkowe stadium inwazji bywa bardzo trudne do zdiagnozowania, ponieważ pojedyncze owady po prostu nie rzucają się w oczy. Zazwyczaj pierwszym ostrzeżeniem są wyrośnięte już motyle, które bezszelestnie krążą wokół roślinności. Z czasem na pędach oraz liściach pojawiają się drobne ubytki. Poważny etap ataku zdradza obecność specyficznych białych nitek wewnątrz krzewu, które do złudzenia imitują gęstą pajęczynę. Właśnie w takich warunkach rozwijają się najbardziej destrukcyjne larwy, które w niedługim czasie doprowadzają do całkowitego obumarcia zieleni, co wymaga podjęcia natychmiastowych kroków ratunkowych.

Wygląd szkodnika. Jak rozpoznać ćmę bukszpanową i jej larwy?

Wykształcone motyle charakteryzują się jasnym, perłowym ubarwieniem skrzydeł otoczonych brązową linią, choć w przyrodzie występują także warianty całkowicie brązowe. Mają one rozpiętość dochodzącą do czterech centymetrów i najczęściej wylatują na zwiady w godzinach wieczornych. Za gigantyczne straty odpowiada jednak młodsza postać tego gatunku, czyli masywne gąsienice o jaskrawozielonym ciele. Ich znakiem rozpoznawczym jest lśniąca, czarna głowa oraz wyraźne ciemne pasy biegnące wzdłuż całego grzbietu, przy czym mogą one mierzyć nawet pięć centymetrów. Należy ich wypatrywać wewnątrz rośliny, często w otoczeniu wygryzionych liści, delikatnych pajęczyn i zielonkawych odchodów.

Domowy sposób na ćmę bukszpanową. Kuchenne proszki zniszczą gąsienice

Zanim zdecydujemy się na zakup agresywnych preparatów chemicznych, warto dać szansę metodom naturalnym, które w wielu przypadkach całkowicie rozwiązują problem. Doświadczeni specjaliści od zieleni radzą, aby do pozbycia się tych azjatyckich owadów wykorzystać zwykłą mąkę lub proszek do pieczenia.

Mąka pszenna to doskonałe narzędzie do pacyfikacji żarłocznych gąsienic. Po obsypaniu rośliny ten drobki sypki produkt dokładnie oblepia ciała owadów i skutecznie blokuje ich pory oddechowe. Zaduszone larwy tracą przyczepność i osypują się w dół, dlatego pod krzewem warto wcześniej rozłożyć kawałek grubej folii czy jutowego materiału. Dzięki temu martwe insekty można błyskawicznie zebrać i zutylizować. Zabieg oprószania krzewów mąką jest wyjątkowo łatwy i należy go powtarzać systematycznie przez cały okres wegetacyjny, aż do pierwszych dni jesieni.

Alternatywnym rozwiązaniem pozostaje proszek do pieczenia, który najlepiej sprawdzi się w formie wodnego roztworu. Wystarczy rozpuścić cztery łyżki stołowe tego specyfiku w litrze wody, po czym dokładnie wymieszać i przelać miksturę do spryskiwacza. Aplikację wykonujemy wyłącznie podczas suchych wieczorów, a po czternastu dniach całą procedurę trzeba powtórzyć raz jeszcze. Zawarty w składzie wodorowęglan sodu drastycznie modyfikuje odczyn powierzchni liści, co okazuje się zabójcze dla pasożytów. Należy jednak pamiętać, aby nie przekraczać limitu dwóch oprysków w sezonie, ponieważ nadmierne stosowanie tego roztworu silnie alkalizuje podłoże wokół sadzonek.