Rzuciła wyścigi, by zostać gwiazdą filmów dla dorosłych. Zdradziła, ile zarabia

Spis treści Gwiazda wyścigów Renee Gracie na OnlyFans

Australijska zawodniczka zyskała rozgłos jako pierwsza kobieta regularnie ścigająca się za kierownicą aut serii Supercars V8. Mimo sportowych sukcesów zdecydowała się porzucić tory wyścigowe i wejść w świat produkcji dla dorosłych, co szybko przyniosło jej olbrzymie korzyści finansowe. Jak przyznaje, zyski z nowej profesji są imponujące – dziennie może zarabiać równowartość około 50 tysięcy złotych.

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- To była najlepsza rzecz, jaką zrobiłem w całym moim życiu - przekonywała w rozmowie z "Daily Telegraph". - Dzięki temu zarabiam pieniądze, o jakich nawet nigdy nie marzyłam i naprawdę mi się to podoba.

Sama zainteresowana przyznaje otwarcie, że jej wynagrodzenie z rywalizacji na torze było bardzo skromne, a do tego z czasem dopadło ją zmęczenie i utrata motywacji w profesjonalnym sporcie.

- Po prostu straciłam pasję do wyścigów - wyznała. - W końcu zdałem sobie sprawę, że nie jestem wystarczająco dobra i czas zająć się czymś innym. Najpierw sprzedawałem samochody, a potem moi fani doradzili mi, żebym spróbowała zarobić na serwisie OnlyFans - opowiadała o swoich początkach w branży porno.

Kariera 29-latki w sieci rozpoczęła się od publikacji rozbieranych fotografii, po czym szybko zdecydowała się na udostępnianie filmów o charakterze pornograficznym, co przyniosło jej największy rozgłos i zyski.

- Wierzcie lub nie, ale mój tata wie o tym i mnie wspiera. Jest naprawdę ze mnie dumny, że tak sobie dobrze radzę i zarabiam pieniądze - przekonuje Renee Gracie.

Gwiazda wyścigów Renee Gracie na OnlyFans

Australijka zapewnia, że jej bliscy w pełni zaakceptowali nową ścieżkę kariery.