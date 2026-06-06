Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia do nowego 'Rancza"! Ekipa wkrótce wchodzi na plan

11 sezon "Rancza" coraz bliżej

Emocje wokół nowego sezonu "Rancza", który będzie wielkim finałem całej historii narastają. Od czasu ogłoszenia powrotu kultowego serialu pod koniec ubiegłego roku narastały spekulacje wokół szczegółów projektu.

Długo nie było jasne, kiedy filmowcy pojawią się na planie zdjęciowym. Pewnym było jednak, że za plenery posłuży to samo miejsce, co przez poprzednie 10 sezonów serialu, czyli miejscowość Jeruzal na Mazowszu i jej okolice. To właśnie tam twórcy kreują świat serialowej wsi Wilkowyje.

Zwróciliśmy się z zapytaniem w tej sprawie do władz gminy Mrozy, na terenie której znajduje się Jeruzal. Jej przedstawiciele odpowiedzieli nam, że na ten moment mają jedynie wstępne zapowiedzi, ale wynika z nich jasno, że realizacja zdjęć zaplanowana została na lato tego roku. To zwyczajowy termin dla "Rancza".

Jak przekazano nam w gminie, filmowcy najprawdopodobniej pojawią się na planie na przełomie czerwca i lipca tego roku, a zdjęcia będą realizowane również w sierpniu.

Co już wiemy o 11 sezonie Rancza?

Pod koniec maja w sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z pierwszej próby czytanej do 11 sezonu "Rancza". Widać na nich aktorów znanych z poprzednich sezonów serialu, a więc m.in. Cezarego Żaka, Artura Barcisia, Violettę Arlak, Bartłomieja Kasprzykowskiego, Katarzynę Żak, czy Jacka Kawalca. Pewne jest więc, że ich postacie pojawią się w kolejnym sezonie.

Emocje w sieci wzbudziły także nowe twarze widoczne na zdjęciach. Są to młodzi aktorzy: Karolina Ludwiniak oraz Maciej Tomaszewski. Od razu zaczęły się spekulacje wokół tego, kogo zagrają. Wiele wskazuje na to, że Ludwiniak wcieli się w już dorosłą córkę Lucy i Kusego - Dorotkę, zaś Maciej Tomaszewski być może będzie kreował rolę jej chłopaka. To wszystko jednak oczywiście domysły, a na potwierdzenie przyjdzie nam poczekać do czasu premiery 11 sezonu "Rancza", która planowana jest jesienią tego roku lub wiosną 2027.

"Ranczo" - kultowy serial

Na premierę nowych odcinków "Rancza" czekają tysiące fanów serialu, który był emitowany w TVP1 w latach 2006-2016, a mimo to nadal zdobywa nowych sympatyków, którzy poznają go dzięki powtórkom w telewizji oraz serwisom streamingowym.

Serial, który opowiada o losach Amerykanki Lucy, która dziedziczy w Polsce dom po zmarłej babci i konfrontuje się z klimatem polskiej prowincji szybko zdobył wielką popularność. W szczytowym momencie tę opowieść śledziło przed telewizorami ponad 8 milionów osób.

Kluczem do zrozumienia fenomenu serialu jest z pewnością znakomity scenariusz pióra nieżyjącego już Andrzeja Grembowicza (piszącego pod pseudonimem Robert Brutter) pełen świetnego humoru, błyskotliwych dialogów i ciekawych obserwacji socjologicznych dotyczącej polskiej wsi, ale też szerzej polskiej mentalności.

Za sukcesem serialu stoją też wybitne kreacje aktorskie na czele z podwójną rolą Wójta/Proboszcza w wykonaniu Cezarego Żaka, Czerepacha (Artur Barciś), Solejukowej (Katarzyna Żak), Michałowej (Marta Lipińska) Kusego (zmarły w 2020 roku Paweł Królikowski), czy też role miłośników taniego wina Mamrot ze słynnej Ławeczki (Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, zmarły w 2022 Franciszek Pieczka oraz zmarły w 2006 roku Leon Niemczyk).

Nic dziwnego, że oczekiwania przed premierą 11. sezonu "Rancza" są ogromne - jedni cieszą się, że historia znajdzie dodatkowy epilog "po latach", inni martwią się, że serial może podzielić losy wielu innych kultowych polskich produkcji, które kontynuowane po czasie prezentowały niski poziom i wyraźnie odstawały od pierwowzoru. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już wkrótce.

Ranczo. Ruszyły zdjęcia do nowego sezonu! Nie zabraknie najważniejszych bohaterów - ZDJĘCIA:

7