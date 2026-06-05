"Pierwsza miłość". Przerażające oblicze Kacpra! Szanowany lekarz skrzywdzi Pawła

Zaskakujące decyzje Kacpra wobec byłego męża Marysi w Pierwszej miłości

Ostatnie przedwakacyjne epizody produkcji ostatecznie przekreślą sielankę w związku Marysi oraz jej aktualnego męża. Ponowne pojawienie się w ich życiu Pawła Krzyżanowskiego wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi. Mężczyzna zmaga się z potężną traumą po pobycie w kolumbijskim więzieniu, cierpiąc na bezsenność i niekontrolowane napady agresji. Ten ciężki stan doprowadzi go do załamania psychotycznego, wskutek którego trafi na oddział zamknięty placówki We-Med. Przypadek sprawi, że opiekę medyczną nad pacjentem obejmie właśnie Kacper, który błyskawicznie wykorzysta tę sytuację do zdominowania bezbronnego rywala.

Damian Kulec komentuje przemianę swojego bohatera na łamach Tele Tygodnia

Odtwórca roli lekarza zabrał głos w sprawie szokujących wątków w rozmowie z magazynem „Tele Tydzień”. Aktor zdradził, że to obecność Krzyżanowskiego wyzwoli w jego postaci absolutnie mroczne instynkty. Dotychczasowy wzór cnót, doskonały mąż i czuły ojczym dla Julki, zacznie do złudzenia przypominać swoją chorą psychicznie matkę. Warto przypomnieć, że Izabela Nowaczyk miała na swoim koncie liczne przestępstwa, a w przeszłości planowała nawet morderstwo samej Marysi.

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- Często słyszę, że Kacper jest do bólu przewidywalny. Pojawienie się Pawła wywraca jego uporządkowaną rzeczywistość do góry nogami. Czy ta szlachetność Kacpra, w imię większego dobra, jakim jest dla niego rodzina, wychowanie Julki i małżeństwo z Marysią, może sprawić, że na tym monolicie pojawią się rysy i pęknięcia? Zobaczymy - mówi tajemniczo Kulec.

Zaskakujące intrygi Nowaczyka po wakacjach w polsatowskim hicie

Nadchodzące wydarzenia udowodnią fanom formatu, że lekarz bezpowrotnie utracił dawny kompas moralny. Zżerająca go zazdrość o byłego partnera ukochanej popchnie go do czynów, których nie powstydziłaby się jego psychopatyczna rodzicielka. Widzowie z pewnością będą zastanawiać się, czy doprowadzony do ostateczności mężczyzna zdecyduje się na najgorszą zbrodnię i odbierze życie Pawłowi. Rozwiązanie tej mrocznej intrygi nastąpi dopiero w jesiennych odcinkach po letniej przerwie, udowadniając w pełni prawdziwość przysłowia o niedaleko spadającym jabłku.