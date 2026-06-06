Maja Chwalińska gra z Mirrą Andriejewą. Finał Roland Garros na żywo

Polska tenisistka kontynuuje swoją niesamowitą serię na paryskich kortach. Sklasyfikowana na sto czternastej pozycji w zestawieniu WTA zawodniczka z powodzeniem przebrnęła przez rundę kwalifikacyjną, a następnie wyeliminowała z turnieju znacznie wyżej notowane przeciwniczki. Obecnie mierzy się z Mirrą Andriejewą w najważniejszym spotkaniu francuskiej imprezy wielkoszlemowej. Sama zainteresowana w rozmowach z dziennikarzami przyznała: „Nie wiem, co się dzieje. Mam wrażenie, że to sen”. Polska rewelacja rozgrywek dodawała następnie w kwestii swojego oszałamiającego sukcesu: „Z jakiegoś powodu to do mnie jeszcze nie dociera. Po prostu skupiam się na każdym kolejnym meczu. Szczerze mówiąc, nie czuję, żeby to był dla mnie jakiś gigantyczny przełomowy moment. Ale na pewno po zakończeniu turnieju będę miała czas, żeby docenić to, co się stało, i poukładać to sobie w głowie”.

Na żywo Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa 30-30 Dobry forhend Mirry, głęboki mocny i z dużą rotacją 30-15 Podwójny błąd serwisowy Andriejewej 15-15 Maja złapała lekki poślizg i odegrała w aut 15-0 Autowy bekhend Rosjanki 1:2 Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Trzeci gem i trzecie przełamanie. W ostatniej akcji Maja zagrała ramą rakiety i piłka wyszła w aut 30-40 Maja ładnie zmieniła rytm wymiany i wybiła rywalkę z uderzenia. Mirra zagrała w aut 15-40 Rosjanka mocnym returnem wymusiła błąd Polki i ma breakpointy 15-30 Mirra atakowała forhend Mai, a potem zaskoczyła ją ładnym uderzeniem po linii 15-15 Piękny forhend Mai w otwartą część kortu 0-15 Podwójny błąd serwisowy Polki 1:1 Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Mamy już remis! Ostatnia wymiana w gemie była niesamowita i bardzo długa. Na koniec Rosjanka zagrała w aut 40-30 Maja zagrała za końcową linię 40-15 Przestrzeliła Andriejewa w prostej sytuacji i Maja ma breakpointy! 30-15 Mirra miała inicjatywę, a Maja się broniła. Na koniec był dobry skrót Rosjanki 30-0 Autowy forhend Rosjanki 15-0 Andriejewa po serwisie ruszyła do siatki i nadziała się na piękną kontrę Chwalińskiej 0:1 Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Maja traci serwis w gemie otwierającym finał. Na koniec mocny i dokładny bekhend Rosjanki. Znów ładnie otworzyła sobie kort Rosjanka ma kolejną szansę na przełamanie. Otworzyła sobie kort i skończyła punkt mocnym forhendem Równowaga. Dokładny forhend Polki! Andriejewa znów ma breakpointa. Autowy skrót Chwalińskiej na koniec dłuższej wymiany po crossie Równowaga. Kapitalny stop-volley Mai przy siatce! Andriejewa ma breakpointa po mocnym i dokładnym forhendzie 40-40 Autowy bekhend Chwalińskiej 40-30 A teraz jeszcze lepszy skrót Mai! Skuteczny 30-30 Dobry skrót Mai, ale świetna reakcja Mirry, która popisała się szybkością i ładnym uderzeniem 30-15 Autowy return Andriejewej 15-15 Precyzyjny forhend Polki. Trafiła w końcową liniię 0-15 Maja zaczęła od podwójnego błędu serwisowego GRAMY! Serwuje Maja Chwalińska W Paryżu wyszło słońce, ale wieje dość silny wiatr Up the stairs, time to get the show started ⚡️#RolandGarros pic.twitter.com/LDZs9xIGYA — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026 Trwa już rozgrzewka Jest już też Mirra Andriejewa Maja właśnie pojawiła się na korcie Philippe-Chatrier! Maja Chwalińska i jej rodzice. Kim są Tomasz i Marcela Chwalińscy? Kim są rodzice Mai? Tyle czasu finalistki spędziły na korcie na drodze do finału. Różnica kolosalna 6 matches played for Mirra, 9 for Maja.



Time on court checked before the women's singles final 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/KiiyILaKeh — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026 Polka i Rosjanka czekają już w korytarzu Chwalińska za awans do finału zarobiła już 1,4 mln euro. Jeżeli wygra finał, jej premia wzrośnie do 2,8 mln euro. To oczywiście kwoty brutto, a podatki od wysokich premii we Francji są wysokie, nawet 45 proc. O ten pucha powalczą Maja i Mirra. To trofeum im. Suzanne Lenglen. Iga Świątek zdobyła je cztery razy Glory awaits.#RolandGarros pic.twitter.com/fFtHOG2iuv — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026 Finał teoretycznie powinien się zacząć o 15, ale zawsze sporo czasu musi upłynąć, zanim tenisistki pojawią się na korcie. Czekamy Maja zapewniła już sobie awans na 21. miejsce w rankingu WTA. Jeżeli pokona Andriejewą, wskoczy na 14. pozycję Finał już za chwilę The stage is set 👀



One match. One title. One champion 👑#RolandGarros pic.twitter.com/im1W8CLgyi — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026 Witamy w relacji na żywo z meczu Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa w finale Roland Garros. Początek o godzinie 15.

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Mecz Chwalińska - Andriejewa na żywo. Wynik i relacja z finału Roland Garros

Dotarcie do decydującego starcia na paryskiej mączce zagwarantowało reprezentantce Polski olbrzymi awans w światowym zestawieniu. Maja Chwalińska przesunie się na dwudziestą pierwszą lokatę, chociaż jej głównym założeniem na obecny rok sportowy było zaledwie wejście do pierwszej setki najlepszych tenisistek globu. Sama zawodniczka podsumowała swoje osiągnięcie przed dziennikarzami w bardzo prostych słowach: „Przed początkiem Roland Garros moim celem było przejście kwalifikacji”.

Najbliższa przeciwniczka naszej reprezentantki cieszy się opinią wyjątkowego talentu w rosyjskim sporcie, a eksperci od dawna przepowiadają jej gigantyczne sukcesy na światowych kortach. Dla dziewiętnastoletniej zawodniczki to pierwszy w karierze występ w finale turnieju wielkoszlemowego. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że Mirra Andriejewa ma już na swoim koncie triumfy w tak istotnych i prestiżowych imprezach tenisowych, jak kalifornijskie zmagania w Indian Wells oraz turniej rangi WTA 1000 w Dubaju.

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