Maja Chwalińska gra z Mirrą Andriejewą. Finał Roland Garros na żywo

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-06-06 15:02

Maja Chwalińska rywalizuje z Mirrą Andriejewą w decydującym starciu turnieju Roland Garros. Zdecydowaną faworytką tego spotkania pozostaje dziewiętnastoletnia Rosjanka, która plasuje się na ósmej pozycji w światowym zestawieniu. Polscy kibice liczą jednak na kolejne niespodzianki w wykonaniu naszej reprezentantki. Przedstawiamy aktualizowaną na bieżąco relację z finałowego meczu Chwalińska - Andriejewa.

Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa RELACJA NA ŻYWO z finału Roland Garros [WYNIK]

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Autor: Associated Press

Polska tenisistka kontynuuje swoją niesamowitą serię na paryskich kortach. Sklasyfikowana na sto czternastej pozycji w zestawieniu WTA zawodniczka z powodzeniem przebrnęła przez rundę kwalifikacyjną, a następnie wyeliminowała z turnieju znacznie wyżej notowane przeciwniczki. Obecnie mierzy się z Mirrą Andriejewą w najważniejszym spotkaniu francuskiej imprezy wielkoszlemowej. Sama zainteresowana w rozmowach z dziennikarzami przyznała: „Nie wiem, co się dzieje. Mam wrażenie, że to sen”. Polska rewelacja rozgrywek dodawała następnie w kwestii swojego oszałamiającego sukcesu: „Z jakiegoś powodu to do mnie jeszcze nie dociera. Po prostu skupiam się na każdym kolejnym meczu. Szczerze mówiąc, nie czuję, żeby to był dla mnie jakiś gigantyczny przełomowy moment. Ale na pewno po zakończeniu turnieju będę miała czas, żeby docenić to, co się stało, i poukładać to sobie w głowie”.

Na żywo

Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa

30-30 Dobry forhend Mirry, głęboki mocny i z dużą rotacją

30-15 Podwójny błąd serwisowy Andriejewej

15-15 Maja złapała lekki poślizg i odegrała w aut

15-0 Autowy bekhend Rosjanki

1:2

Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Trzeci gem i trzecie przełamanie. W ostatniej akcji Maja zagrała ramą rakiety i piłka wyszła w aut

30-40 Maja ładnie zmieniła rytm wymiany i wybiła rywalkę z uderzenia. Mirra zagrała w aut

15-40 Rosjanka mocnym returnem wymusiła błąd Polki i ma breakpointy

15-30 Mirra atakowała forhend Mai, a potem zaskoczyła ją ładnym uderzeniem po linii

15-15 Piękny forhend Mai w otwartą część kortu

0-15 Podwójny błąd serwisowy Polki

1:1

Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Mamy już remis! Ostatnia wymiana w gemie była niesamowita i bardzo długa. Na koniec Rosjanka zagrała w aut

40-30 Maja zagrała za końcową linię

40-15 Przestrzeliła Andriejewa w prostej sytuacji i Maja ma breakpointy!

30-15 Mirra miała inicjatywę, a Maja się broniła. Na koniec był dobry skrót Rosjanki

30-0 Autowy forhend Rosjanki

15-0 Andriejewa po serwisie ruszyła do siatki i nadziała się na piękną kontrę Chwalińskiej

0:1

Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Maja traci serwis w gemie otwierającym finał. Na koniec mocny i dokładny bekhend Rosjanki. Znów ładnie otworzyła sobie kort

Rosjanka ma kolejną szansę na przełamanie. Otworzyła sobie kort i skończyła punkt mocnym forhendem

Równowaga. Dokładny forhend Polki!

Andriejewa znów ma breakpointa. Autowy skrót Chwalińskiej na koniec dłuższej wymiany po crossie

Równowaga. Kapitalny stop-volley Mai przy siatce!

Andriejewa ma breakpointa po mocnym i dokładnym forhendzie

40-40 Autowy bekhend Chwalińskiej

40-30 A teraz jeszcze lepszy skrót Mai! Skuteczny

30-30 Dobry skrót Mai, ale świetna reakcja Mirry, która popisała się szybkością i ładnym uderzeniem

30-15 Autowy return Andriejewej

15-15 Precyzyjny forhend Polki. Trafiła w końcową liniię

0-15 Maja zaczęła od podwójnego błędu serwisowego

GRAMY! Serwuje Maja Chwalińska

W Paryżu wyszło słońce, ale wieje dość silny wiatr

Trwa już rozgrzewka

Jest już też Mirra Andriejewa

Maja właśnie pojawiła się na korcie Philippe-Chatrier!

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Maja Chwalińska i jej rodzice. Kim są Tomasz i Marcela Chwalińscy?

Kim są rodzice Mai? 

Tyle czasu finalistki spędziły na korcie na drodze do finału. Różnica kolosalna

Polka i Rosjanka czekają już w korytarzu

Chwalińska za awans do finału zarobiła już 1,4 mln euro. Jeżeli wygra finał, jej premia wzrośnie do 2,8 mln euro. To oczywiście kwoty brutto, a podatki od wysokich premii we Francji są wysokie, nawet 45 proc.

O ten pucha powalczą Maja i Mirra. To trofeum im. Suzanne Lenglen. Iga Świątek zdobyła je cztery razy

Finał teoretycznie powinien się zacząć o 15, ale zawsze sporo czasu musi upłynąć, zanim tenisistki pojawią się na korcie. Czekamy

Maja zapewniła już sobie awans na 21. miejsce w rankingu WTA. Jeżeli pokona Andriejewą, wskoczy na 14. pozycję

Finał już za chwilę 

Witamy w relacji na żywo z meczu Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa w finale Roland Garros. Początek o godzinie 15.

Mecz Chwalińska - Andriejewa na żywo. Wynik i relacja z finału Roland Garros

Dotarcie do decydującego starcia na paryskiej mączce zagwarantowało reprezentantce Polski olbrzymi awans w światowym zestawieniu. Maja Chwalińska przesunie się na dwudziestą pierwszą lokatę, chociaż jej głównym założeniem na obecny rok sportowy było zaledwie wejście do pierwszej setki najlepszych tenisistek globu. Sama zawodniczka podsumowała swoje osiągnięcie przed dziennikarzami w bardzo prostych słowach: „Przed początkiem Roland Garros moim celem było przejście kwalifikacji”.

Najbliższa przeciwniczka naszej reprezentantki cieszy się opinią wyjątkowego talentu w rosyjskim sporcie, a eksperci od dawna przepowiadają jej gigantyczne sukcesy na światowych kortach. Dla dziewiętnastoletniej zawodniczki to pierwszy w karierze występ w finale turnieju wielkoszlemowego. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że Mirra Andriejewa ma już na swoim koncie triumfy w tak istotnych i prestiżowych imprezach tenisowych, jak kalifornijskie zmagania w Indian Wells oraz turniej rangi WTA 1000 w Dubaju.

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Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa w finale Roland Garros
MAJA CHWALIŃSKA