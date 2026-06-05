"Na Wspólnej" - nowe odcinki to kolejne popisy scenarzystów. Julka zacznie kraść i kompletnie wpadnie w sidła narkotyków, u Czerskiego i Oli się poprawi, ale wygląda na to, że to nie koniec ich problemów. Damian zaś wyjdzie wreszcie z aresztu, lecz jego synka Kajtka czeka lincz w szkole. Szczegóły odcinków 4228, 4229, 4230 i 4231 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4228 - STRESZCZENIE szczegółowe (15 czerwca)

Koniec dramatu Cieślików! Cieślik wychodzi dzisiaj z aresztu - ale Kajetan dalej jest dręczony przez kolegów, którzy nazywają jego ojca pedofilem... Damian na wolności, wpada w objęcia rodziny! Jedzie do Sławka, żeby mu podziękować. Na komendzie spotyka skutego Krupskiego - swojego ciemiężyciela... Ślub Brygidy i Kluska bliski - Michał nie może się z tym pogodzić?! Brygida i Remek planują ślub – chcą, żeby był kameralny i skromny. Jolanta chwali się ślubem córki Michałowi - ten jest wyraźnie poruszony. Lucy jest bardzo zirytowana, gdy odkrywa powód zdenerwowania ukochanego... Tymczasem matka Brygidy dopada Kluskową i żąda pieniędzy za to, że przekonała Bożydara do sprzedaży firmy! Co na to Milena?! Sandra zaskakuje Smolnego - co kombinuje kochanka Gwiazdy?! Smolnego nachodzi Gwiazdowa - podejrzewa o coś męża. Krzysztof stara się bronić szefa - lawiruje. Nagle do gabinetu wpada Sandra - kochanka Gwiazdy proponuje Marcelinie... pracę w ich gazecie! Tymczasem Basia pomaga byłemu mężowi w spotkaniu z Kubą. Kiedy słyszy, że przyjeżdża żona Andrzeja, zaprasza ich jutro na obiad.

"Na Wspólnej" odc. 4229 - STRESZCZENIE szczegółowe (16 czerwca)

Smolni w ogniu emocji - Gwiazda zrywa z Sandrą, a Andrzej... ma kłopoty?! Gwiazda oznajmia kochance, że to koniec ich romansu! Sandra nie może w to uwierzyć - w dodatku zostaje zawieszona... Tymczasem Smolnych odwiedza Andrzej ze swoją żoną. Okazuje się, że Wiola jest rektorem uczelni w Poznaniu a były mąż Basi jej zastępcą. Podczas spotkania Andrzej odbiera bardzo niepokojący telefon - stara się ukryć zdenerwowanie... Ola podwójnym powodem szczęścia Mariusza! Czerski wychodzi ze szpitala – jest przy nim Ola i jej ojciec. Zimiński przeprasza zięcia, że w niego zwątpił - Mariusz jest wzruszony... Pojawia się też Zakościelny z sensacją – Nowiński, klient którego zawiódł Czerski, odstąpił od milionowych roszczeń! Mariusz widzi, że Ola się uśmiecha... Włodek ma zastępców na czas... wyjazdu do Marii! Włodek chce lecieć do Hiszpanii - liczy, że ściągnie Marię do Polski. Honorata chce pomóc - razem z Romanem poprowadzą bar... Nieoczekiwanie, na Wspólnej pojawia się Muszko - po dwóch latach wrócił z USA. Zdzisław też bardzo chce pracować w barze Zięby!

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"Na Wspólnej" odc. 4230 - STRESZCZENIE szczegółowe (17 czerwca)

Leon okłamuje Nowaka i... wykorzystuje Julkę?! Igor nie chce puścić Julki na dzisiejszy koncert Leona poza Warszawą? Chłopak przychodzi do Nowaka i kłamie, że bezpiecznie przenocują u jego cioci... Nocą po koncercie młodzi wracają i w kanciapie Leona biorą narkotyki. Po nich Julka traci wszelkie hamulce! Rodzina wita i wspiera Cieślika na wolności! Honorata z Włodkiem przygotowują imprezę-niespodziankę dla uwolnionego Cieślika. Mimo zawirowań, udaje się zaskoczyć Damiana! Szczęście rodziny jest naprawdę wielkie... Na imprezę wślizguje się Muszko - podsłuchuje, że Włodek leci do Hiszpanii a bar zostaje pod opieką Hofferów... Matka Brygidy szuka faceta - a jej córka... uwalnia się od Lucy?! Matka Brygidy umawia się z mężczyzną z aplikacji randkowej - szuka partnera na wesele córki. Tobiasz - słysząc, że Jolanta ma agencję nieruchomości - mówi, że jest lekarzem. Szybko wychodzi na jaw, że oboje kłamią... Tymczasem Brygida spotyka w windzie Lucy. Kobiety zostają razem uwięzione na kilka godzin z powodu awarii. Czy wyjdą stamtąd żywe?!

"Na Wspólnej" odc. 4231 - STRESZCZENIE szczegółowe (18 czerwca)

Czerski ojcem dziecka Oli - tylko na chwilę?! Ola szczęśliwa - postanowieniem sądu Mariusz oficjalnie zostaje ojcem Alka! Czerska zauważa, że mąż się nie cieszy. Mariusz wyznaje, że boi się wyników histopatologii guza - a gdy okaże się złośliwy? Na uroczystej kolacji u Zimińskich Mariusz dostaje telefon od lekarza - poznaje wyniki... Julka ma nową miłość - narkotyki?! Julka budzi się w fatalnym stanie po zażyciu narkotyków. Żąda od Leona prochów - chce poczuć się lepiej! Olewa Igora, który wydzwania do córki... Julka kradnie z plecaka Leona narkotyki. Wraca do domu nieprawdopodobnie pobudzona - Anka jest bardzo zaniepokojona... Brygida i Remek pod naporem własnych oczekiwań i... rodziców?! Remek z krzykiem budzi się z koszmaru - rodzice obserwują jego noc poślubną z Brygidą! Okazuje się, że sen był tylko wstępem do kłopotów - Bożydar zostaje aresztowany z powodu próby nielegalnej organizacji ślubu syna. Czy przyszli państwo Kluskowie poradzą sobie z własnym szczęściem i... ekspansywnymi rodzicami?!

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