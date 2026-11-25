Przypomnijmy: w 1008. odcinku "Akacjowej 38" Raul nadal sprawiał kłopoty, zlekceważył upomnienie Servanda i zabrał od Samuela porcelanową ozdobę. Telmo przekonywał Lucię, że Samuel nią manipuluje, a sam odrzucał oskarżenia związane z Alicią. El Pena szykował wyprawę do Afryki, czym rozwścieczył Florę, a przeor Espineira namawiał Samuela, by odebrał Lucii spadek.

„Akacjowa 38” - odcinek 1009, emisja 30.11.2026

Carmen coraz mocniej odczuwa, że nie panuje nad zachowaniem Raula. Syn lekceważy jej słowa, nie okazuje szacunku, a do tego dopuszcza się kradzieży, przez co domowe problemy tylko się pogłębiają. W tym samym czasie ksiądz Telmo zwraca się do Ursuli z ważną prośbą. Chce, by sprowadziła Alicię Villanuevę, ponieważ liczy, że kobieta wreszcie ujawni, kto zapłacił jej za oczernienie go przed Lucią.

Flora nie kryje oburzenia na myśl o planowanej wyprawie El Peny do Afryki. Nie umie pogodzić się z jego decyzją i reaguje gwałtownie. Fabiana próbuje jednak przemówić jej do rozsądku. Radzi, by nie stawała mu na drodze, bo taki zakaz może zatruć ich relację na długo. Na dodatek Rosina zaczyna nabierać przekonania, że profesor rysunku Venancio nie traktuje Susany wyłącznie jak uczennicy i wyraźnie stara się zwrócić na siebie jej uwagę.

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„Akacjowa 38” - odcinek 1010, emisja 01.12.2026

Profesor Venancio zaprasza Susanę i Rosinę na kolejne zajęcia, ale tym razem przygotowuje dla nich niespodziankę. Na miejscu czeka na nie przystojny model, który od razu nadaje lekcji zupełnie inny charakter. Niebawem ksiądz Telmo słyszy też osobliwą prośbę od Trini. Kobieta domaga się specjalnej mszy, wierząc, że dzięki temu jej dziecko nie urodzi się rude.

Carmen szuka dla Raula sposobu na poprawę i prosi Servanda, by przyjął chłopaka jako pomocnika oraz ucznia. Dozorca zgadza się bez większego oporu, jednak sam zainteresowany reaguje buntem i jasno pokazuje, że nie ma zamiaru nikomu usługiwać. Z czasem zauważa jednak coś, czego wcześniej nie doceniał. Widzi, że służba potrafi trzymać się razem i wspierać się wtedy, gdy robi się trudno. Mimo wyraźnego sprzeciwu Flory El Pena nie wycofuje się ze swoich planów i ostatecznie rusza na wyprawę do Afryki.

„Akacjowa 38” - odcinek 1011, emisja 02.12.2026

Raul dochodzi do wniosku, że musi przestać sprawiać kolejne kłopoty i naprawdę się zmienić. Zamiast dalej walczyć z otoczeniem, bierze się do pracy u boku Servanda. Pomaga mu przy naprawianiu krzeseł, a później zabiera się za czyszczenie piecyka na poddaszu. Carmen patrzy na tę przemianę z ogromną ulgą, bo po raz pierwszy od dawna widzi w synu szczerą chęć poprawy.

Zużpełnie inaczej układają się sprawy Susany, którą zaczyna gryźć sumienie po lekcji rysunku. Kobieta obawia się, że szkicowanie nagiego modela było grzechem i nie potrafi wyrzucić tego z głowy. Rosina podchodzi do wszystkiego odwrotnie - bawi się znakomicie i z przyjemnością oddaje rysowaniu. Równolegle Samuel skutecznie odcina księdza Telma od Lucii. Nie pozwala mu z nią rozmawiać ani wyjaśnić, że nie dopuścił się gwałtu.

„Akacjowa 38” - odcinek 1012, emisja 03.12.2026

Lekcja rysunku zamienia się w scenę grozy. Susana i Rosina pracują nad aktem żywego modela Alexisa, gdy mężczyzna nagle dostaje ataku astmy i umiera na ich oczach. W innej części miasta ojciec Telmo doprowadza do umówienia spotkania z Gutierrezem, woźnicą, który kiedyś wiózł jego oraz Lucię do pustelni. To może być dla niego niezwykle ważna rozmowa.

Servando po raz kolejny musi ostro przywołać Raula do porządku. Po tej reprymendzie chłopak znika, czym wzbudza niepokój u bliskich. Wkrótce wychodzi jednak na jaw, że nie uciekł bez celu. Całą noc i następny dzień spędza na pracy na targu, żeby zarobić na piękny szal dla matki. Poza tym na Akacjowej wszyscy żywo komentują projekt nowych przepisów o zniesławieniu. Mieszkańcy śledzą sprawę z uwagą, bo prawo może wejść w życie już niedługo.

„Akacjowa 38” - odcinek 1013, emisja 04.12.2026

Spotkanie ojca Telma z Gutierrezem nie przynosi odpowiedzi, których duchowny tak potrzebuje. Woźnica dociera na miejsce postrzelony i umiera na jego oczach, zanim rozmowa w ogóle może się rozpocząć. Rosina i Susana również nie potrafią zapanować nad paniką po śmierci Alexisa. Uciekają, zostawiając ciało modela na podłodze, ale szybko dopada je strach przed konsekwencjami i utratą dobrego imienia.

Samuel daje Lucii kilka dzieł sztuki przeznaczonych do renowacji. Dziewczyna nie jest pewna, czy powinna podjąć się takiego zadania i czy sprosta temu wyzwaniu. Na drugim biegunie są Flora i Lolita, które wpadają na znacznie lżejszy pomysł. Postanawiają zgłosić się do konkursu cukierniczego i wspólnie zawalczyć w kulinarnej rywalizacji.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI