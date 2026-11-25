Najważniejszym ustaleniem wtorkowych rozmów trenera z Cezarym Kuleszą jest fakt, że Jan Urban poprowadzi reprezentację Polski w nadchodzących eliminacjach do Euro 2028. Sternik PZPN brał pod uwagę dymisję selekcjonera po tym, jak w 2026 roku drużyna narodowa pod jego wodzą kompletnie zawiodła. Biało-Czerwoni najpierw polegli w barażach o mundial, a następnie do samego końca drżeli o uniknięcie gry w barażach o utrzymanie w dywizji B Ligi Narodów, w czym ostatecznie pomogła nam reprezentacja Bośni i Hercegowiny, ratując Polaków przed blamażem. Pomimo tych potknięć szef federacji ponownie obdarzył szkoleniowca kredytem zaufania przed walką o mistrzostwa Europy.

„Umówiliśmy się z selekcjonerem, że nie będziemy publicznie komentowali szczegółów naszego spotkania” - powiedział prezes PZPN w rozmowie z WP SportoweFakty.

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Kibicom i dziennikarzom musi zatem wystarczyć oficjalne oświadczenie federacji, które wspomina o przedstawieniu przez Jana Urbana specjalnego raportu. Choć na ten moment nie należy oczekiwać ujawnienia szczegółów, to Cezary Kulesza przyznał, że wyznaczył trenerowi bardzo precyzyjne zadanie do zrealizowania.

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Cezary Kulesza stawia warunek. Jan Urban musi awansować na Euro 2028

„Trener przedstawił analizę dotychczasowej pracy. Miałem swoje przemyślenia i konkretne pytania na podstawie oglądania meczów reprezentacji. Trener pracuje aktualnie nad wzmocnieniem sztabu. Postawiliśmy jasny cel wynikowy na najbliższy czas. Jest to awans reprezentacji na mistrzostwa Europy w 2028 roku” - ujawnił szef piłkarskiej federacji.

Realizacja tego planu będzie niezwykle wymagająca, ponieważ przez słabe występy w Lidze Narodów reprezentacja Polski trafiła do trzeciego koszyka przed losowaniem eliminacji do Euro 2028. Oznacza to ryzyko wylosowania dwóch znacznie wyżej notowanych przeciwników. W pierwszym koszyku znajdują się takie piłkarskie potęgi jak Anglia, Francja, Hiszpania oraz Niemcy. Z kolei z drugiego koszyka Polacy mogą trafić na Turcję, Szwajcarię bądź po raz kolejny na Szwecję, z którą kadra prowadzona przez Urbana nie potrafiła wygrać w żadnym z trzech spotkań rozegranych w 2026 roku.

Przepustkę na turniej zdobędą wyłącznie triumfatorzy grup oraz zespoły z najlepszym bilansem z drugich lokat. Ceremonia losowania grup eliminacyjnych, podczas której Biało-Czerwoni poznają swoich rywali, zaplanowana jest na 6 grudnia w Belfaście.