"Tylko mnie kochaj" podbiło serca widzów dwie dekady temu

Polska komedia romantyczna "Tylko mnie kochaj" miała swoją premierę 20 stycznia 2006 roku. Od debiutu tej niezwykle popularnej produkcji minęły już dokładnie dwie dekady, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się niesamowite. Film odniósł w tamtym czasie spektakularny sukces komercyjny, przyciągając przed wielkie ekrany ponad 1,6 miliona widzów. Tak ogromne zainteresowanie przełożyło się na zdobycie prestiżowej statuetki Bursztynowego Lwa podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni dla najbardziej dochodowego obrazu roku.

Fabuła produkcji opowiada o losach architekta Michała, współwłaściciela prężnie działającego biura. Mężczyzna wiedzie dość swobodne życie uczuciowe, pozostając w luźnej relacji ze swoją wspólniczką Agatą. Jego uporządkowana i bezpieczna codzienność zostaje całkowicie wywrócona do góry nogami, gdy w drzwiach apartamentu pojawia się siedmioletnia Michalina twierdząca, że jest jego biologiczną córką. Po początkowej fazie niedowierzania główny bohater akceptuje prawdę i rozpoczyna poszukiwania zaginionej matki dziewczynki. Mimo dość chłodnego przyjęcia przez ówczesnych krytyków wytykających scenariuszowi przewidywalność, naiwność czy nachalny product placement, widzowie w pełni kupili tę ciepłą historię.

Była gwiazdą filmu "Tylko mnie kochaj". Julia Wróblewska ma już 26 lat!

Plejada polskich gwiazd na ekranie. Kto zagrał główne role

Niesłabnąca popularność filmu to bez wątpienia zasługa świetnie skompletowanej obsady. W głównego bohatera poszukującego miłości i odnajdującego się w nowej życiowej roli wcielił się Maciej Zakościelny grający Michała. Na ekranie partnerowała mu Agnieszka Grochowska jako Julia. Z kolei w postać bardzo pewnej siebie i nieco władczej Agaty wcieliła się Agnieszka Dygant. Prawdziwą i najjaśniejszą gwiazdą produkcji okazała się jednak debiutująca wówczas Julia Wróblewska odgrywająca rolę małej Michaliny. Jej niebywała naturalność oraz urok osobisty zostały docenione nawet przez najbardziej wymagających recenzentów.

Na wielkim ekranie pojawiło się również wiele innych znakomitych postaci polskiego kina, które wzbogaciły fabułę swoimi kreacjami drugoplanowymi.

Tomasz Karolak wcielił się w postać przyjaciela głównego bohatera imieniem Ludwik

Przemysław Sadowski zagrał dociekliwego oficera policji Czesława

Jan Frycz wystąpił w roli statecznego prezesa

Grażyna Szapołowska zaprezentowała się widzom jako babcia

Dominika Kluźniak odegrała postać Łucji

Marcin Bosak wystąpił jako Antoni

Zaskakująca przemiana aktorów przez lata. Ich metamorfoza robi wrażenie

Upływ dwudziestu lat od premiery filmu sprawił, że odtwórcy głównych i pobocznych ról przeszli ogromną metamorfozę wizualną. Dawni amanci i ulubieńcy publiczności dojrzeli, zmienili swój wizerunek, a ich drogi zawodowe potoczyły się w bardzo różnych kierunkach. Pamiętna urocza siedmiolatka jest dzisiaj dorosłą kobietą, z kolei starsi aktorzy nabrali zupełnie nowych, dojrzałych rysów twarzy. Zmiany w wyglądzie gwiazd są w pełni naturalnym efektem mijającego czasu, ale bezpośrednie zestawienie dawnych kadrów filmowych z dzisiejszymi zdjęciami potrafi naprawdę mocno zaskoczyć.

Aby w pełni uświadomić sobie ten upływ lat, koniecznie zajrzyjcie do naszej specjalnie przygotowanej galerii zdjęć. Znajdziecie w niej unikalne zestawienie fotografii przedstawiających gwiazdy komedii "Tylko mnie kochaj" w czasie kręcenia filmu oraz ich całkowicie aktualny wizerunek. Przejrzenie tej galerii to wspaniała i sentymentalna podróż w czasie pokazująca, jak diametralnie zmienili się aktorzy znani z tej absolutnie kultowej polskiej produkcji.