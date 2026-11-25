Brak odpowiedniej ochrony zimowej może sprawić, że róże nie przetrwają mrozów i nie zakwitną wiosną.

Najważniejszym zabiegiem wykonywanym do 1 grudnia jest kopczykowanie, które zabezpiecza korzenie przed przemarznięciem oraz suszą fizjologiczną.

Pędy krzewów warto osłonić agrowłókniną, natomiast zastosowanie folii może okazać się dla roślin katastrofalne.

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Ochrona róż przed zimą. Jak przygotować krzewy na nadejście mrozów?

Róże zdecydowanie królują wśród ulubionych kwiatów w polskich ogrodach i stanowią prawdziwą dumę swoich właścicieli. Aby w kolejnym sezonie bujnie obsypały się kwiatami i długo cieszyły oko, wymagają teraz odpowiedniej troski. Choć rośliny ogrodowe przestały już kwitnąć i weszły w fazę spoczynku, nie należy rezygnować z ich dalszej pielęgnacji. Przełom listopada i grudnia to ostatni moment, by zabezpieczyć krzewy róż przed nadchodzącą zimą, ponieważ bez tego mogą obumrzeć. Podstawowym zadaniem jest osłonięcie korzeni przed przymarzaniem oraz usychaniem poprzez wykonanie kopczykowania.

Kopczykowanie róż do 1 grudnia. Czym podsypać korzenie krzewu?

Zabezpieczenie korzeni róż przed mrozem to jeden z najważniejszych jesiennych zabiegów pielęgnacyjnych. Prace te najlepiej przeprowadzić do 1 grudnia, jeszcze zanim nadejdą mrozy. Kopczykowanie chroni system korzeniowy oraz nasadę pędów przed przemarznięciem. Nawet gdy nadziemna część krzewu ucierpi, zabezpieczona roślina zyska szansę, by odbić od podstawy i pięknie zakwitnąć w kolejnym sezonie.

Zabieg ten polega na usypaniu wokół podstawy krzewu kopczyka na 20 centymetrów z materiału izolacyjnego. Do obfitego podsypania korzeni można wykorzystać ziemię, torf, korę albo pocięte liście i gałązki. Taka zewnętrzna warstwa osłania dolne partie rośliny przed mrozem i wiatrem, a zimą dodatkowo zatrzymuje wilgoć i zapobiega suszy fizjologicznej. Wiosną usypane kopczyki należy usunąć i zastąpić je nawozami kompostowymi.

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Zimowe okrywanie pędów róż. Dlaczego trzeba unikać folii?

Ostatni etap przygotowań do zimy obejmuje osłonięcie samych pędów. Krzewy należy szczelnie owinąć agrowłókniną lub matami słomianymi, dbając jednocześnie o to, by zapewnić roślinom odpowiednią ilość powietrza. Z kolei róże pnące wystarczy delikatnie przykryć warstwą liści albo kory.

W internecie pojawiają się wprawdzie porady dotyczące okrywania krzewów folią, jednak nigdy nie należy tego robić. Pod takim szczelnym materiałem tworzy się ciepły i wilgotny mikroklimat, który działa na róże niekorzystnie.