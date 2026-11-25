Program "Top Model" wchodzi w decydującą fazę. Już dzisiaj, 25.11, dowiemy się, kto znajdzie się w wielkim finale, a kto odpadnie na ostatniej prostej. W grze pozostali: Jakub Bara, Martyna Hildebrand, Mira Majchrzak, Helena Pszczoła, Dominik Pytel i Kuba Stanicki.

Nowa edycja "Top Model"

Telewizja TVN nie pozwala widzom się nudzić i nawet do sprawdzonej od lat formuły wprowadza zmiany. Po raz pierwszy w historii półfinał "Top Model" odbędzie się na żywo! Wydarzenie uświetnia gwiazdy muzyki: Livka, czyli wschodząca gwiazda 1. wydania magazynu "ESKA Story" i artystka, której talentem zachwycili się topowi raperzy w kraju oraz Dziarma, raperka i świeżo upieczona mama.

Półfinał "Top Model" - zmiana emisji!

Organizacja półfinału na żywo wymusiła na stacji zmiany w ramówce. Oficjalnie poinformowano o nowej godzinie emisji kolejnego, przedostatniego odcinka 15. edycji "Top Model".

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Półfinał "Top Model 15" - o której godzinie?

Zmiana emisji! Jako że półfinałowy odcinek "Top Model" będzie transmitowany na żywo, a udział w nim wezmą również goście, telewizja TVN zdecydowała się na wprowadzenie zmian w ramówce. Premierę półfinału 15. edycji "Top Model" zaplanowano na godzinę 20:50, czyli 40 minut wcześniej niż dotychczas. Oprócz wspomnianych Livki i Dziarmy, na wybiegu zobaczymy m.in. Kamilę Urzędowską, odtwórczynię Izabeli Łęckiej w "Lalce".