Strelicja to niezwykle popularna ozdoba wnętrz, która w naszym klimacie wymaga odpowiedniego wsparcia, aby utrzymać swój egzotyczny wygląd.

Prosty i tani domowy nawóz dostarczy roślinie dwóch kluczowych składników, czyli potasu i fosforu.

Naturalną odżywkę wystarczy stosować raz w miesiącu, by pobudzić strelicję do wzrostu i zapewnić jej lśniące, mocno zielone liście.

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Strelicja potrzebuje potasu i fosforu. Jak wzmocnić liście domowym nawozem?

Strelicja od kilku lat cieszy się w Polsce ogromną popularnością i należy do najchętniej uprawianych roślin doniczkowych w naszych domach. Wprowadza do pomieszczeń śródziemnomorski klimat, a uwagę przyciągają jej wielkie, zielone liście oraz kolorowe kwiaty przypominające rajskie ptaki. Ta efektowna ozdoba wnętrza nie sprawia trudności w uprawie, jeśli zapewni się jej właściwe warunki oraz regularną dawkę składników odżywczych.

Jako gatunek tropikalny pochodzący z południowej Afryki, strelicja w naszym klimacie może się nie przyjąć lub z czasem tracić swój blask. Z tego powodu kluczowe znaczenie ma stosowanie odżywek, które wzmocnią roślinę i pobudzą ją do wzrostu. Do tego celu świetnie sprawdzi się domowy nawóz przygotowany ze skórek bananów, dostarczający strelicji najbardziej potrzebnych jej składników, czyli potasu i fosforu.

Nawóz ze skórek bananów do strelicji. Podlewaj roślinę raz w miesiącu

Domowa odżywka ze skórek bananów to jedno z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych do kwiatów doniczkowych, w tym również do strelicji. Preparat jest tani i prosty w przygotowaniu, a zapewnia roślinie potas i fosfor niezbędne do wzrostu i wzmocnienia.

Aby stworzyć taki nawóz, wystarczy pokroić skórkę z jednego banana na mniejsze kawałki, wrzucić je do litrowego słoika i zalać chłodną wodą. Szczelnie zakręcone naczynie należy odstawić w chłodne i ciemne miejsce na 2 dni, a po upływie tego czasu gotowym roztworem podlać roślinę. Powtarzanie tego zabiegu raz na miesiąc sprawi, że liście strelicji staną się lśniące i intensywnie zielone.

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Jak dbać o strelicję w doniczce? Zasady podlewania i stanowisko

Uprawa strelicji nie należy do skomplikowanych, jednak roślina wymaga jasnego i słonecznego stanowiska, które nie jest wystawione na pełne słońce. Zimą doniczki nie powinny stać w pobliżu kaloryferów ani innych źródeł ciepła. Gatunek ten dobrze czuje się przy dużej wilgotności powietrza, dlatego w czasie upałów wymaga spryskiwania oraz dość obfitego podlewania, wykonywanego dopiero po lekkim przeschnięciu podłoża.

W październiku należy ograniczyć podlewanie strelicji, co pozwoli jej przejść niezbędny okres spoczynku. Do bardziej obfitego dostarczania wody wraca się od lutego, gdyż właśnie wtedy roślina rozpoczyna okres kwitnienia.