Pierwsza miłość, odcinek 4297. Andżelika świętuje wyniki badań i zabiera auto ojca

W 4297. odcinku serialu „Pierwsza miłość” Andżelika (Patrycja Franczak) postanowi odreagować napięcie towarzyszące badaniom kontrolnym w klinice. Bardzo dobre wyniki skłonią dziewczynę do zorganizowania imprezy ze znajomymi. Spotkanie nie przebiegnie jednak zgodnie z jej planem, a gdy reszta towarzystwa straci ochotę na dalszą zabawę, Andżelika nie wróci do domu.

Bohaterka wpadnie na inny pomysł i namówi Nikolę (Karolina Szeptycka) na nocną przejażdżkę. Dziewczyny wsiądą do samochodu zabranego z garażu ojca Andżeliki. Choć z początku wyprawa będzie wyglądać na spontaniczny sposób na przedłużenie udanego wieczoru, sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Prowadząca auto Andżelika zacznie jechać coraz bardziej brawurowo i stopniowo zwiększać prędkość.

Andżelika zatrzymana przez policję. Konsekwencje nocnej jazdy w 4297. odcinku „Pierwszej miłości”

Szaleńcza eskapada zakończy się interwencją funkcjonariuszy, a Andżelika zostanie zatrzymana przez policję. Radość z pomyślnych wyników badań błyskawicznie ustąpi miejsca nowym kłopotom. Dziewczyna będzie musiała ponieść konsekwencje niebezpiecznej jazdy, którą naraziła siebie, swoją pasażerkę oraz innych uczestników ruchu drogowego. Finał nocnej wyprawy rozczaruje bohaterkę i uświadomi jej, że dla chwili szaleństwa nie warto zachowywać się tak nieodpowiedzialnie.

Zachowanie córki z pewnością nie spodoba się Elizie (Anna-Maria Sieklucka). Kobieta zmaga się już z problemami po pożarze w klubie Iskra oraz z aresztowaniem męża, Bolesława (Dawid Zawadzki), a teraz będzie musiała poradzić sobie jeszcze z lekkomyślnością Andżeliki.

Pierwsza miłość, odcinek 4297. Kiedy i gdzie oglądać serial?

Widzowie zobaczą 4297. odcinek serialu „Pierwsza miłość” w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku o godzinie 18.00 na antenie Polsatu. Epizod będzie dostępny także w internecie na platformie Polsat Box Go.

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