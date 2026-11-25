Manuel nie zrezygnuje z Jany w 530. odcinki "La Promesy". Co zrobią jego rodzice?

Markizostwo nie potrafią zaakceptować związku syna z Janą. Cruz poznała plany zakochanych dzięki osobistym notatkom Marii, które wykradł Santos. Markiza zrobiła wszystko, żeby nie dopuścić do ich ślubu. W 527. odcinku „La Promesy” para pojawiła się w kaplicy, jednak zamiast ceremonii czekała na nich niemiła niespodzianka. W kolejnym epizodzie markiza nadal próbowała przekonać Manuela, że jego narzeczona chce wykorzystać jego pozycję i majątek. Mimo sprzeciwu matki Manuel nie zamierzał jednak rezygnować z ukochanej. W 529. odcinku poinformował rodzinę o swoim związku z Janą i jasno dał do zrozumienia, że jest gotowy poświęcić nawet tytuł, żeby móc z nią być. W nadchodzącym epizodzie markizostwo nadal będą zastanawiać się, jak wpłynąć na decyzję syna. Czy uda im się jeszcze zmienić jego zdanie?

Catalina opowie Pelayowi o Adrianie w 530. odcinki "La Promesy". Vera ma kolejny problem

Ważna rozmowa czeka również Catalinę i Pelaya. Dziewczyna opowie ukochanemu o swojej relacji z Adrianem. Jej wyznanie może mieć duże znaczenie dla ich związku, zwłaszcza że Catalina przeżywa ostatnio trudny okres. W 526. odcinku przyznała Pelayowi, że jest w ciąży z innym mężczyzną. Nie wyjawiła mu jednak wszystkich szczegółów dotyczących ojca dziecka.

Curro wyzna Manuelowi prawdę o Julii w 530. odcinki "La Promesy"

Tymczasem Curro zdecyduje się przekazać Manuelowi prawdę o Julii. Dziewczyna od pewnego czasu przebywa w La Promesie, a jej obecność wiąże się ze zmarłym na wojnie Paco. W 530. odcinku Manuel pozna jej prawdziwą tożsamość. Dowie się, że Julia była narzeczoną Paco, dlatego ciągle wypytuje o ukochanego.

Vera nadal będzie sprzeciwiała się matce w 530. odcinki "La Promesy"

Problemy nie ominą również Very. Dziewczyna wyzna matce, że straciła pieniądze, które wcześniej ukradła ojcu, aby zacząć niezależne życie z dala od toksycznej rodziny. Księżna de Carril od dawna naciskała na córkę, żeby zwróciła zabrane środki. Wizyta matki w La Promesie nie przyniosła więc oczekiwanego rezultatu.

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 530. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 530. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

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