Kultowa polska komedia romantyczna. Jak wyglądały początki wielkiego hitu

Premiera filmu "Nigdy w życiu" odbyła się w połowie lutego 2004 roku. Od tego momentu minęły już 22 lata, a produkcja w reżyserii Ryszarda Zatorskiego wciąż uchodzi za absolutny klasyk polskiego kina kobiecego. Opowieść oparta na bestsellerowej powieści Katarzyny Grocholi przyciągnęła do kin ponad 1,6 miliona widzów. Sukces tej produkcji zapoczątkował prawdziwy renesans komedii romantycznych w naszym kraju.

Fabuła skupia się na losach Judyty, redaktorki poczytnego magazynu dla pań. Poukładane życie głównej bohaterki się rozpada, gdy mąż zostawia ją dla młodszej partnerki. Kobieta wraz z nastoletnią córką Tosią zmuszona jest opuścić dotychczasowe mieszkanie. Zamiast się załamywać, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i buduje wymarzony dom pod Warszawą. Wkrótce na jej drodze staje przystojny Adam, choć ich relacja od początku pełna jest zabawnych nieporozumień. Ciekawostką jest fakt, że w 2024 roku, czyli równe dwie dekady po premierze, w mediach społecznościowych zapanował trend tak zwanego judytowania. Polegał on na promowaniu spokojnego tempa życia i stawianiu własnego dobrostanu na pierwszym miejscu.

Szelągowska zagra w "Nigdy w życiu - 20 lat później"?!

Plejada gwiazd na ekranie. Kto stworzył niezapomniane postacie?

Ogromny sukces kasowy to w dużej mierze zasługa fenomenalnie dobranej obsady. W procesie castingowym o główną rolę walczyło aż trzydzieści kandydatek, ale ostateczny wybór okazał się strzałem w dziesiątkę. Twórcy zgromadzili na planie czołowe nazwiska polskiego kina, które idealnie oddały charaktery książkowych pierwowzorów.

W najważniejsze postacie wcielili się wybitni artyści:

Danuta Stenka zagrała Judytę Kozłowską, czyli niezależną i zdeterminowaną redaktorkę walczącą o swoje szczęście

zagrała Judytę Kozłowską, czyli niezależną i zdeterminowaną redaktorkę walczącą o swoje szczęście Artur Żmijewski wystąpił jako Adam, pracownik działu marketingu i nowa wielka miłość głównej bohaterki

wystąpił jako Adam, pracownik działu marketingu i nowa wielka miłość głównej bohaterki Joanna Brodzik wcieliła się w Ulę, lojalną i zawsze służącą dobrą radą przyjaciółkę Judyty

wcieliła się w Ulę, lojalną i zawsze służącą dobrą radą przyjaciółkę Judyty Joanna Jabłczyńska odegrała rolę Tosi, zbuntowanej i uroczej nastoletniej córki

odegrała rolę Tosi, zbuntowanej i uroczej nastoletniej córki Jan Frycz zaprezentował się na ekranie jako Tomasz, niewierny mąż uciekający do młodszej kochanki

zaprezentował się na ekranie jako Tomasz, niewierny mąż uciekający do młodszej kochanki Marta Lipińska oraz Krzysztof Kowalewski stworzyli niezapomniany duet jako zatroskani i momentami komiczni rodzice Judyty

Nieubłagany upływ czasu. Zaskakująca przemiana aktorów po ponad dwóch dekadach

Od momentu wejścia produkcji na ekrany kin w 2004 roku upłynęło mnóstwo czasu, co naturalnie odcisnęło piętno na wyglądzie całej obsady. Mijające lata przyniosły gwiazdom nowe rysy twarzy, widoczne zmiany w sylwetkach oraz zupełnie inne style uczesania. Dawna filmowa nastolatka jest dziś dojrzałą kobietą, a uwielbiani amanci polskiego kina zyskali szlachetne zmarszczki i siwe pasma włosów.

Chociaż niektórzy aktorzy wciąż zachwycają dawnym blaskiem i elegancją, u wielu z nich transformacja wizualna jest wręcz niesamowita. Aby w pełni docenić te niezwykłe metamorfozy, przygotowaliśmy specjalne zestawienie zdjęć. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii poniżej, gdzie dokładnie widać, jak mocno zmieniły się twarze tego kultowego hitu na przestrzeni ostatnich 22 lat.