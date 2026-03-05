Kim jest Teresa z „Sanatorium miłości 8”?

Teresa pochodzi z Tarnobrzega. Z wykształcenia jest księgową, jednak większość życia zawodowego związała z gastronomią. Przez lata prowadziła własny lokal w Sandomierzu, a dziś pracuje w hotelu z restauracją niedaleko swojego domu. W pracy jest prawdziwą „orkiestrą” zajmuje się wszystkim: od kuchni, przez obsługę baru, aż po recepcję. Jej życie nie było łatwe. Teresa została wdową bardzo młodo. Miała zaledwie 20 lat, gdy wyszła za mąż. Ukochany popełnił samobójstwo. Od tamtej pory samotnie wychowywała trójkę dzieci, mierząc się z codziennymi problemami i ogromną odpowiedzialnością. Dziś jest również babcią trojga wnuków. Przez lata musiała polegać głównie na sobie. Sama wykańczała dom, wykonywała prace remontowe i budowlane. Projektowała ogród, murowała ogrodzenie, układała płytki, a nawet zajmowała się drobnymi naprawami elektrycznymi. Dzięki temu stała się osobą niezwykle zaradną i samodzielną.

Mimo twardego charakteru Teresa nie ukrywa, że samotność potrafi być trudna. Jest kontaktowa i lubi ludzi, ale w relacjach uczuciowych zachowuje dużą ostrożność. Nie ufa znajomościom z internetu i otwarcie przyznaje, że nie wierzy już w romantyczne historie rodem z filmów. Jednocześnie dodaje z uśmiechem, że przydałby się ktoś, kto potrafiłby z nią wytrzymać. Udział w „Sanatorium miłości 8” traktuje więc jako szansę na poznanie kogoś, z kim mogłaby spędzać czas i dzielić codzienność.

O czym jest „Sanatorium miłości 8”?

„Sanatorium miłości 8” to kolejna odsłona popularnego programu TVP, w którym dojrzali single i singielki wyruszają do uzdrowiska, aby spróbować odnaleźć miłość. Uczestnicy biorą udział w randkach, wspólnych aktywnościach i rozmowach, które pomagają im lepiej się poznać.

Program pokazuje, że uczucie może pojawić się w każdym wieku. Widzowie śledzą historie bohaterów, ich wzruszenia, rozczarowania i pierwsze zauroczenia. „Sanatorium miłości 8” ponownie udowadnia, że nigdy nie jest za późno na nowy rozdział w życiu.

Kto prowadzi „Sanatorium miłości 8”?

Gospodynią programu pozostaje Marta Manowska. Dziennikarka od lat wspiera uczestników w ich poszukiwaniu szczęścia i towarzyszy im w najważniejszych momentach programu. Jej rozmowy z bohaterami często pozwalają lepiej zrozumieć ich historie i emocje.

Kiedy nowe odcinki „Sanatorium miłości 8”?

Nowe odcinki „Sanatorium miłości 8” emitowane będą w niedzielne wieczory, o godzinie 21:25 na antenie TVP1, począwszy od 8 marca. Program przyciąga przed telewizory szeroką publiczność, która z zainteresowaniem śledzi losy uczestników.

Gdzie oglądać „Sanatorium miłości 8”?

Program można oglądać w TVP1 oraz online w serwisie TVP VOD. Dzięki temu widzowie mogą nadrobić odcinki w dowolnym momencie i śledzić rozwój relacji między uczestnikami.