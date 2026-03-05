M jak miłość, odcinek 1920: Córka Natalki padnie ofiarą szkolnej przemocy

Kiedy emisja 1920 odcinka "M jak miłość" w TVP2?

Premierę 1920 odcinka "M jak miłość" zaplanowano na wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 20.55 na antenie Dwójki. Widzowie przekonają się, że edukacja Hani przestanie być sielanką. Grupa uczniów weźmie ją na celownik, stosując przemoc fizyczną, taką jak szarpanie za plecak, oraz rzucając złośliwe komentarze. Dziewczynka poczuje się osaczona i przerażona, a niebezpieczna sytuacja zacznie się rozwijać, zanim dorośli w ogóle zorientują się w problemie.

Franek staje w obronie Hani

W tych ciężkich chwilach niespodziewanym oparciem dla dziewczynki okaże się Franek. Jest to nastolatek, który dołączy do rodziny Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński). Chłopak wykaże się dużą odwagą i postanowi interweniować w obronie koleżanki, starając się powstrzymać agresorów przed dalszymi atakami.

Trudna przeszłość chłopca i wsparcie dla córki Natalki

Należy pamiętać, że Franek trafi pod opiekę Lisieckich po traumatycznych przeżyciach w ośrodku oraz po doświadczeniu przemocy ze strony ojczyma. W domu w Grabinie odnalazł spokój i bezpieczeństwo. W 1920 odcinku „M jak miłość” chłopak zaskoczy Hanię swoją postawą, zdecydowanie stając po stronie córki Natalki (Dominika Suchecka).

Matka dziewczynki nie będzie miała pojęcia o tym, co spotyka jej córkę w placówce edukacyjnej. Jako policjantka nie będzie mogła więc natychmiast zareagować, co spotęguje poczucie zagrożenia u dziecka. Dzięki obecności Franka Hania odzyska jednak część pewności siebie. Czy interwencja nastolatka wystarczy, by zapewnić jej spokój w szkole? Odpowiedź na to pytanie przyniosą kolejne odcinki serialu.