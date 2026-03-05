M jak miłość, odcinek 1920: Ojczym Franka zagrozi Dorocie! Chce okraść Lisieckich

"M jak miłość" odcinek 1920 - emisja we wtorek, 24 marca 2026 w TVP2

Widzowie zobaczą 1920. epizod sagi rodu Mostowiaków we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 20.55 na antenie Dwójki. Lisieccy postarają się stworzyć stabilny dom dla nastolatka, który ma za sobą traumatyczne przeżycia w placówce opiekuńczej i padł ofiarą rówieśniczej przemocy. Niestety, kruchy spokój wkrótce zostanie zburzony przez niespodziewane i groźne wydarzenia.

Kawecka na celowniku chciwego mężczyzny

Do gry wkroczy dawny opiekun chłopca, który postanawia odnowić kontakt po latach milczenia. Mężczyzna nie kieruje się jednak ojcowskimi uczuciami, lecz chłodną kalkulacją finansową, planując wykorzystać pasierba jako przepustkę do portfela jego nowej opiekunki. Milionerka, która zgromadziła fortunę dzięki spadkowi po mężu oraz własnej przedsiębiorczości, staje się łakomym kąskiem dla oszusta. Bezwzględny przybysz liczy na to, że przejmie kontrolę nad częścią majątku Kaweckiej.

Marcin Sitek w roli agresora. Dojdzie do rękoczynów

Kulminacyjnym punktem odcinka będzie fizyczne starcie agresora z jednym z mieszkańców wsi, w którego wciela się Michał Zakrzewski. Brutalna konfrontacja udowodni, że ojczym nastolatka nie cofnie się przed niczym, aby zrealizować swój chciwy plan. Dla Lisieckich to jasny sygnał, że opieka nad chłopcem wiąże się z realnym niebezpieczeństwem, a cienie przeszłości Franka mogą zagrażać ich bezpieczeństwu.

Młody chłopak, wciąż dochodzący do siebie po koszmarze przeżytym w ośrodku, stanie w obliczu kolejnej traumy związanej z powrotem niechcianego opiekuna. Dorota wraz z mężem będą musieli znaleźć sposób na zabezpieczenie swojego mienia oraz ochronę przybranego syna przed eskalacją agresji w okolicy. Mimo że w ich poukładane życie wkradnie się chaos i strach, małżonkowie podejmą ryzyko dla dobra dziecka.