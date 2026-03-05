Rywalka Igi Świątek musiała odciągać rękę siwego mężczyzny! Skandal na korcie Indian Wells

Sportowe emocje podczas pokazowej imprezy Tie Break Tens, będącej rozgrzewką przed "piątą lewą Wielkiego Szlema", zeszły na drugi plan w obliczu kontrowersji obyczajowych. W tegorocznej edycji zmagań wzięło udział osiem par, w tym duet Iga Świątek i Casper Ruud. Polsko-norweski zespół pożegnał się z turniejem w półfinale, ulegając późniejszym triumfatorom. Ostatecznie po główne trofeum i czek na 200 tysięcy dolarów sięgnęli Jelena Rybakina oraz Taylor Fritz. Radość ze zwycięstwa została jednak zakłócona przez incydent, do którego doszło w trakcie oficjalnej ceremonii na korcie.

Skandaliczne zachowanie wobec Jeleny Rybakiny w Indian Wells

Na podium pojawili się dwaj przedstawiciele organizatorów, których zadaniem było wręczenie nagrody pieniężnej oraz pucharów Eisenhower Cup. Jeden z nich postanowił wykorzystać tę chwilę, aby nadmiernie zbliżyć się do reprezentantki Kazachstanu. Już w momencie przekazywania symbolicznego czeku objął zawodniczkę w pasie, co wyraźnie kontrastowało z zachowaniem drugiego działacza, który stojąc obok Fritza, ograniczył się do trzymania nagrody. Niestety, chwilę później sytuacja stała się jeszcze bardziej niezręczna.

Obecność kamer telewizyjnych nie powstrzymała siwowłosego mężczyzny przed przekroczeniem kolejnych granic. Po wręczeniu trofeum jego dłoń powędrowała niebezpiecznie nisko w okolice pośladków tenisistki. Rybakina zareagowała błyskawicznie, stanowczo odsuwając rękę oficjela, choć udało jej się zachować przy tym niewzruszony wyraz twarzy. To niestosowne zachowanie nie umknęło jednak uwadze fanów, którzy natychmiast wyrazili swoje oburzenie w mediach społecznościowych.

„Jelena została zmolestowana ostatniej nocy przez pracownika Indian Wells... Jestem całkowicie zniesmaczona tym, co właśnie zobaczyłam na tym nagraniu. Musiała odciągać jego rękę...”

„I to wszystko w 2026 roku... Przed setką kamer i z multimilionerką... Obrzydliwe! Nawet jeśli nie miał złych intencji, to po prostu podstawowe zasady dobrego wychowania... Współczuję Jelenie” - komentowali w portalu X.

Skandaliczne zajście możesz obejrzeć poniżej w załączonym tweecie.

All of this in 2026 btw….In front of 100 cameras and with a multimillionaire woman…Disgusting….even if he had no bad intention, this is just basic manners…Feel for Elenapic.twitter.com/1KV9YsUgnX https://t.co/hcRD37bvC7— SK (@Djoko_UTD) March 5, 2026