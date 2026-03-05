Joanna zagrozi Rogowskim w "M jak miłość"! Marysia odkryje jej prawdziwe oblicze

Kiedy emisja 1920. odcinka "M jak miłość" w TVP2?

Widzowie zobaczą 1920. epizod sagi rodu Mostowiaków we wtorek, 24 marca 2026 roku o godzinie 20.55. Wątek Rogowskiego nabierze rumieńców, gdy lekarz coraz bardziej zbliży się do nowej współpracowniczki. Fascynacja kardiolożką sprawi, że Artur zacznie zaniedbywać domowe obowiązki, spędzając z kobietą czas również po godzinach pracy. Sytuacja ta stanie się wyjątkowo bolesna dla jego żony, która w tym samym czasie będzie zmagać się z opieką nad Antosiem (Mark Myronenko), wciąż czekającym na powrót Pawła (Rafał Mroczek), co dodatkowo obciąży ją psychicznie.

Rogowski, zamiast wesprzeć partnerkę w trudnym momencie, poświęci całą uwagę Dobrzańskiej. Codzienne spotkania w klinice mu nie wystarczą, więc relacja przeniesie się na grunt prywatny. Gdy lekarz zdecyduje się przyjąć zaproszenie na wieczorny posiłek u koleżanki z pracy, Marysia nabierze pewności, że dzieje się coś niedobrego i zacznie wieszczyć najgorszy scenariusz dla swojego związku.

- A może zostaniesz na kolacji? Robię świetne spaghetti - pochwali się zalotnie Joanna. - Włoska kuchnia powiadasz? Uwielbiam - odpowie w podobnym tonie Artur.

Marysia z "M jak miłość" zwierza się Judycie z problemów

Intuicja nie zawiedzie Rogowskiej, ponieważ Dobrzańska rzeczywiście poczuje coś więcej do jej męża. Co gorsza, Artur mimo świadomości ryzyka rozpadu małżeństwa i braku szans na kolejne wybaczenie ze strony żony, zacznie ulegać urokowi atrakcyjnej lekarki. Walka z rodzącym się uczuciem okaże się dla niego niezwykle trudna, gdyż nowa znajomość będzie dla niego silną pokusą.

Świadkiem tych niepokojących zdarzeń w przychodni będzie Judyta. Zaniepokojona Marysia postanowi porozmawiać z przyjaciółką o swoich obawach dotyczących Joanny. Kosowska, która doskonale będzie widzieć atmosferę panującą w pracy po zatrudnieniu nowej specjalistki, nie będzie ukrywać prawdy i potwierdzi przypuszczenia Rogowskiej, przyznając, że relacja między lekarzami wykracza poza standardy zawodowe.

- Dla Marysi to jest bardzo trudny moment w życiu i faktycznie ona się tej rodzinie w takim trudnym bardzo momencie życiowym oddaje cała. Judyta jest przy niej bardzo blisko, bo jest jej po prostu lojalna przyjaciółką. Bardzo dobrze wie, co się dzieje w klinice. No i jak wiemy, bardzo często z życia nowa lekarka jest to rodzaj ryzyka, jeśli chodzi o uczucie między Marysią, a jej mężem - przyznała Paulina Chruściel w „Kulisach M jak miłość”.

Marysia zawalczy o Artura, ale Joanna nie odpuści "M jak miłość"

Wsparciem dla załamanej żony lekarza okaże się Kosowska, choć jej obserwacje jedynie utwierdzą Marysię w przekonaniu o powadze sytuacji. Przyjaciółka nie będzie miała dla niej pocieszających informacji, co zmusi Rogowską do podjęcia zdecydowanych kroków w celu ratowania małżeństwa przed rozpadem.

Bohaterka stanie przed dylematem, jak rozwiązać ten kryzys. Widzowie pamiętają, jak poradziła sobie z Ewą Kalinowską (Anna Kerth), jednak tym razem dynamika relacji jest inna, gdyż Artur odwzajemnia zainteresowanie. Marysia postanowi w pierwszej kolejności zawalczyć o uwagę męża, starając się odbudować ich bliskość, choć kardiolożka nie będzie zamierza łatwo ustąpić pola i zrezygnować ze swojej zdobyczy.