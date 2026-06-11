Warsaw Music Festival - harmonogram 13.06.2026. O której otwarcie bramek? Godziny koncertów

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-11 16:16

Warsaw Music Festival 2026 to jedna z najważniejszych imprez tego lata w stolicy Polskiej. Przed nami trzy dni niezapomnianych koncertów na stadionie Legii. Pierwszy dzień wydarzenia to Upperground Poland. O której godzinie 13 czerwca organizatorzy zaczną wpuszczać publiczność do obiektu? W jakich godzinach odbędą się poszczególne koncerty?

Benny Benassi
Autor: Invision/ East News

Warsaw Music Festival 2026 startuje 13 czerwca

Warsaw Music Festival 2026 to będzie wyjątkowe wydarzenie. Na stadionie klubu Legia Warszawa odbędą się koncerty wspaniałych artystów, a patronem tej imprezy będzie Radio ESKA. W porównaniu do innych festiwali koncerty nie będą odbywać się dzień po dniu. Gwiazdy wystąpią 13, 17 i 20 czerwca. W nadchodzącą sobotą na warszawskiej arenie w ramach Upperground Poland zaprezentuje się pierwsza grupa wykonawców. Będą to Artbat, Steve Angello, Benny Benassi, Argy, Korolova, Joris Voorn, Innellea i 7 Skies. Posiadacze biletów z pewnością chcą wiedzieć, kiedy będą mogli wejść na Stadion Legii oraz o której wystąpią ich ulubieni artyści. Mamy pełny harmonogram!

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Warsaw Music Festival 2026 - o której otwarcie bramek 13 czerwca?

Kiedy publiczność będzie mogła wchodzić na stadion? 13 czerwca posiadacze biletów będą mogli przekroczyć bramki obiektu w późnych godzinach popołudniowych. Organizatorzy poinformowali, że stadion zostanie otwarty dla fanów o godzinie 16:00.

Warsaw Music Festival 2026 - godziny koncertów 13 czerwca

W jakich godzinach wystąpią poszczególni artyści na Upperground Poland 2026? Rozkład na 13 czerwca wygląda następująco:

  • 17:00–18:00 7 Skies
  • 18:00–19:15 Innellea b2b Joris Voorn
  • 19:15–20:30 Argy
  • 20:30–22:00 Benny Benassi b2b Korolova
  • 22:00–23:30 Artbat
  • 23:30–01:00 Steve Angello
Edyta Folwarska, Joanna Senyszyn , Nikola Kolasińska
Galeria zdjęć 31

Warsaw Music Festival 2026 - kto wystąpi w kolejne dni?

13 czerwca to dopiero początek Warsaw Music Festival 2026. Kto jeszcze wystąpi? 

17 czerwca (Feel The Beat)

  • Black Eyed Peas
  • Kacperczyk
  • Tribbs
  • Alien & Majtis
  • Kalwi & Remi
  • Cezary Machej & DJ Otek
  • Ronney
  • Helena Ciuraba

20 czerwca (A State of Trance)

  • Armin Van Buuren
  • John Summit
  • Giuseppe Ottaviani
  • Kasia
  • Superstrings
  • Uufo
  • Melooz
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