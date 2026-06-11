Warsaw Music Festival - harmonogram 13.06.2026. O której otwarcie bramek? Godziny koncertów

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Warsaw Music Festival 2026 startuje 13 czerwca
Warsaw Music Festival 2026 to będzie wyjątkowe wydarzenie. Na stadionie klubu Legia Warszawa odbędą się koncerty wspaniałych artystów, a patronem tej imprezy będzie Radio ESKA. W porównaniu do innych festiwali koncerty nie będą odbywać się dzień po dniu. Gwiazdy wystąpią 13, 17 i 20 czerwca. W nadchodzącą sobotą na warszawskiej arenie w ramach Upperground Poland zaprezentuje się pierwsza grupa wykonawców. Będą to Artbat, Steve Angello, Benny Benassi, Argy, Korolova, Joris Voorn, Innellea i 7 Skies. Posiadacze biletów z pewnością chcą wiedzieć, kiedy będą mogli wejść na Stadion Legii oraz o której wystąpią ich ulubieni artyści. Mamy pełny harmonogram!
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Warsaw Music Festival 2026 - o której otwarcie bramek 13 czerwca?
Kiedy publiczność będzie mogła wchodzić na stadion? 13 czerwca posiadacze biletów będą mogli przekroczyć bramki obiektu w późnych godzinach popołudniowych. Organizatorzy poinformowali, że stadion zostanie otwarty dla fanów o godzinie 16:00.
Warsaw Music Festival 2026 - godziny koncertów 13 czerwca
W jakich godzinach wystąpią poszczególni artyści na Upperground Poland 2026? Rozkład na 13 czerwca wygląda następująco:
- 17:00–18:00 7 Skies
- 18:00–19:15 Innellea b2b Joris Voorn
- 19:15–20:30 Argy
- 20:30–22:00 Benny Benassi b2b Korolova
- 22:00–23:30 Artbat
- 23:30–01:00 Steve Angello
Warsaw Music Festival 2026 - kto wystąpi w kolejne dni?
13 czerwca to dopiero początek Warsaw Music Festival 2026. Kto jeszcze wystąpi?
17 czerwca (Feel The Beat)
- Black Eyed Peas
- Kacperczyk
- Tribbs
- Alien & Majtis
- Kalwi & Remi
- Cezary Machej & DJ Otek
- Ronney
- Helena Ciuraba
20 czerwca (A State of Trance)
- Armin Van Buuren
- John Summit
- Giuseppe Ottaviani
- Kasia
- Superstrings
- Uufo
- Melooz