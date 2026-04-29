Gra na największych festiwalach na świecie. DJ Kasia gwiazdą Warsaw Music Festival

Warsaw Music Festival 2026 zbliża się wielkimi krokami. Fani muzyki klubowej już zacierają ręce. Takiego wydarzenia na kulturalnej mapie naszego kraju jeszcze nie było. Przez trzy dni - 13, 17 i 20 czerwca - na scenie Warsaw Music Festival zaprezentuje się śmietanka muzyki klubowej, a punktem kulminacyjnym imprezy będzie występ światowych ikon, czyli Black Eyed Peas. Jedną z gwiazd festiwalu jest też Kasia, polska DJ-ka i producentka muzyczna, która odniosła międzynarodowy sukces. Artystka z dumą przyznaje, że znajduje się w ścisłej topce najpopularniejszych DJ-ek z gatunku melodic techno, a tworzoną przez siebie muzykę określa mianem "niszowej". Kim jest Polka, mogąca się pochwalić występami na Tomorrowland czy Ultra Miami?

DJ Kasia gwiazdą Warsaw Music Festival 2026

Kasia, a właściwie Katarzyna Sobczyk, urodziła się i wychowała w Polsce. Artystka z dumą mówi o swoim pochodzeniu i nigdy nie zamierzała występować pod żadnym anglojęzycznym pseudonimem.

Zawsze lubię wracać do Polski, bo stąd jestem - tutaj się urodziłam, tutaj się wychowałam. Mam też swoje mieszkanie w Warszawie, więc często wracam do Polski. Mam tu całą rodzinę. I tak szczerze, szczerze - bardzo lubię grać w Polsce, bo polska publiczność zawsze świetnie się bawi. Mam więź ze słuchaczami, odczuwam ich wsparcie - powiedziała w rozmowie z Eską.

Artystka otworzyła się też na temat swoich początków. Te nie należały do najłatwiejszych. Kasia sama pisała do promotorów i wysyłała sety, żeby tylko pozwolono jej grać. Dopiero po czasie zaczęła zarabiać. Z rozbawieniem mówi, iż pierwszą wypłatę... wydała na imprezę ze znajomymi.

Moja droga do sukcesu trwała około 10 lat. Zaczynałam w Stanach, bo tam wtedy mieszkałam, dokładnie w Los Angeles. Zaczynałam jak właściwie wszyscy DJ-e. Zanim jest się znanym i gra te duże festiwale, trzeba grać mniejsze imprezy. Pierwsza pisałam do promotorów, cieszyłam się z każdego grania, z tego, że zaczęłam na tym zarabiać. Wtedy to były groszowe sprawy, porównując z przychodami w tej chwili - dodała.

Kim jest DJ Kasia?

Kasia podkreśla, że tworzy muzykę undergroundową, ale nie chce być przypisywana do żadnego konkretnego gatunku. Od początku sięga jednak po melodic techno i jak zapewnia - jest jedną z popularniejszych DJ-ek tworzących w tym gatunku.

Ja też gram muzykę bardziej undergroundową. Jestem trochę kosmitką. Mam nawet piosenkę, "Psycho", która okazała się jednym z moich największych hitów. Nie lubię identyfikować się z jednym stylem, każdy artysta z czasem zmienia się i ta zmiana muzyki to jest naturalny progres. (...) Myślę, że w melodic techno jest tylko kilka kobiet na świecie, które się przebiły i na pewno jestem w TOP 5. Czuję taką odpowiedzialność, że nie chcę zostawić tego gatunku i próbuję nadać temu nowy charakter, nowy dźwięk, coś świeżego - podkreśliła.