Wisła Kraków pokonuje GKS Katowice. Kto zdobył decydujące bramki

Zwycięstwo po bezbramkowej pierwszej połowie

Pierwsza połowa spotkania na krakowskim stadionie nie przyniosła żadnych bramek. Obie drużyny schodziły na przerwę przy bezbramkowym remisie. Sytuacja na boisku uległa diametralnej zmianie dopiero po zmianie stron. Wynik spotkania otworzył w pięćdziesiątej szóstej minucie Marko Bozic. Zawodnik krakowskiego zespołu pewnie wykorzystał rzut karny.

Niedługo po pierwszym trafieniu gospodarze błyskawicznie poszli za ciosem. Zaledwie cztery minuty później prowadzenie powiększył Jordi Sanchez. Napastnik pokonał bramkarza gości precyzyjnym strzałem głową. Drużyna przyjezdna zdołała odpowiedzieć tylko jednym trafieniem, którego autorem w siedemdziesiątej dziewiątej minucie był Szymon Bartlewicz. Mimo usilnych starań gościom nie udało się już doprowadzić do wyrównania.

Jak wyglądały składy obu drużyn?

Mecz poprowadził sędzia Łukasz Kuźma z Białegostoku. Zmagania piłkarzy na żywo śledziło z trybun dokładnie 31 344 widzów. W trakcie spotkania arbiter pokazał łącznie cztery żółte kartki. W zespole gospodarzy ukarany został Maxence Maisonneuve. Wśród zawodników ze Śląska upomnienia otrzymali Lukas Klemenz, Marcin Wasielewski oraz Pau Resta.

Trenerzy obu zespołów wykorzystali przysługujące im zmiany, aby wpłynąć na losy rywalizacji. W krakowskiej bramce od pierwszej minuty zameldował się Marcel Łubik. Dostępu do bramki drużyny przyjezdnej bronił natomiast Gabriel Kobylak. Rotacje w drugiej połowie, w tym wejście na boisko takich graczy jak Angel Rodado czy Erik Jirka, nie zmieniły końcowego rezultatu na korzyść gości. Ostateczne zwycięstwo pozostało przy drużynie z Krakowa.