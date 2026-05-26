Black Eyed Peas zjednoczeni z Fergie podczas gali AMA 2026! Zespół wkrótce zagra w Polsce

Stacy Ann Duhamel, szerzej znana jako Fergie, w 2003 roku zdobyła światową rozpoznawalność jako wokalistka zespołu Black Eyed Peas. Po serii wspólnych hitów opuściła formację, a jej odejście na długi czas wzbudziło wiele spekulacji wśród fanów. Najwidoczniej jednak między byłą członkinią a muzykami grupy rzeczywiście nie panują złe relacje, ponieważ właśnie pozowali do fotek na ważnej gali.

Dlaczego Fergie odeszła z Black Eyed Peas? Po latach robiła sobie z nimi zdjęcia

Rozstanie z grupą w 2018 roku wzbudziło wielkie emocje. Fergie już wcześniej zrobiła sobie przerwę od współpracy z Black Eyed Peas, ale nie chciała publicznie komentować swojej decyzji. Plotki wśród przejętych fanów głosiły, że muzycy pokłócili się o ogromne wpływy finansowe ze wspólnych hitów. Prawda jest jednak zgoła inna. Po dwóch latach niepewności will.i.am, apl.de.ap i Taboo przyznali, że Fergie nie odeszła dla swojej równie udanej kariery solowej, ale dla kilkuletniego syna Axela, by być "lepszą matką". Chciała móc poświęcić mu więcej czasu.

Wielki "reunion" nastąpił podczas ostatniej gali American Music Awards 2026. Na czerwonym dywanie Fergie i jej były zespół, nagrodzony statuetką w kategorii "Najlepszy przebój z dawnych lat", zrobili sobie razem zdjęcia.

American Music Awards 2026 pełne gwiazd

Na tegorocznej gali AMA wręczono szereg nagród - w sumie ponad 40 statuetek. Mimo aż ośmiu nominacji, faworyzowana Taylor Swift opuściła imprezę w Las Vegas z pustymi rękami. Wielkim wygranym okazał się natomiast zespół BTS. Nie zabrakło rozmaitych, odlotowych kreacji, które zobaczycie w naszej galerii poniżej.

Black Eyed Peas w Polsce w 2026. Gdzie i kiedy wystąpią?

Warto przypomnieć, że już wkrótce Black Eyed Peas znowu zagrają dla fanów nad Wisłą. Po kilku wcześniejszych koncertach nadszedł czas na ponowne odwiedzenie stolicy. Po ponad dwóch dekadach amerykańska formacja zagra w Warszawie, podczas Warsaw Music Festival 2026. Wydarzenie odbędzie się 17 czerwca, pod patronatem Radia ESKA.

