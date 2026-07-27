Niespodzianki w Ekstraklasie. Faworyci tracą punkty na starcie

Trudny powrót pucharowiczów do ligowej rywalizacji

Raków Częstochowa i GKS Katowice, po czwartkowych występach w Lidze Konferencji, przegrały swoje niedzielne mecze inaugurujące zmagania w Ekstraklasie. Czwarta drużyna poprzedniego sezonu, Raków, przegrywała u siebie z Wisłą Płock 0:2 po bramkach Marcina Flisa oraz Żana Rogelja. Straty zmniejszył z rzutu karnego Patryk Makuch, jednak ostatecznie częstochowianie ulegli 1:2.

Podobny los spotkał GKS Katowice, który na wyjeździe przegrał z Wisłą Kraków również 1:2. Faworyci przegrywali po golach Marko Bozica z rzutu karnego i Jordiego Sancheza. Bramkę dla Katowiczan zdobył sprowadzony z Chrobrego Głogów Szymon Bartlewicz, jednak nie wystarczyło to do zmiany ostatecznego rezultatu spotkania.

Gole i debiuty w meczu Widzewa Łódź z Motorem Lublin

W Łodzi kibice obejrzeli aż cztery bramki. Wynik meczu otworzył samobójczy gol napastnika gospodarzy, Sebastiana Bergiera. Widzew odpowiedział trafieniami Mariusza Fornalczyka oraz Bergiera z rzutu karnego, wychodząc na prowadzenie. W drugiej połowie remis 2:2 uratował dla Motoru Lublin Mbaye N'Diaye z Senegalu.

W barwach Motoru Lublin zadebiutowali trener Mariusz Misiura oraz Bartosz Bereszyński. Z kolei w zespole Widzewa na boisku pojawił się Karol Świderski. Misiura wysoko ocenił poziom rywalizacji w niedzielnych meczach Ekstraklasy.

"Rywalizacja stała na wysokim poziomie. Obejrzałem wszystkie mecze tej kolejki i wydaje mi się, że obie drużyny pokazały bardzo dużo dobrego futbolu" - ocenił Misiura.

Jak poradzili sobie pozostali faworyci rozgrywek?

W sobotę broniący tytułu Lech zremisował w Poznaniu z Cracovią 0:0, mimo wsparcia ponad 31 tysięcy kibiców. Wicemistrz Górnik Zabrze wygrał u siebie ze Śląskiem Wrocław 2:1, natomiast Jagiellonia Białystok pokonała Koronę Kielce 1:0 po bramce Nika Preleca w końcówce spotkania.

W pozostałych meczach Radomiak pokonał Wieczystą Kraków 2:1, a Legia Warszawa wygrała z Pogonią Szczecin 1:0. Na poniedziałek, 27 lipca 2026 roku, zaplanowano mecz Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice, który zakończy pierwszą kolejkę jubileuszowego sezonu Ekstraklasy. Rozgrywki zakończą się 22 maja 2027 roku.