Gwiazdy Coachelli 2026 w Polsce. Kto u nas wystąpi? Na te koncerty warto pójść!

Adrian Rybak
2026-04-15 15:44

Coachella to najpopularniejszy festiwal na świecie. Co roku największe gwiazdy estrady oraz początkujący artyści razem występują na scenach na pustyni w Kalifornii. Ich show śledzą fani na całym świecie, w tym z Polski. Mamy dla nich dobre informacje. Niektóre z gwiazd Coachelli 2026 przyjadą też do Polski i to jeszcze w tym roku. Kto to będzie? Kiedy dokładnie i gdzie odbędą się koncerty?

Slayyyter
Teddy Swims FKA Twigs Joost Klein PinkPantheress
Gwiazdy na Coachelli 2026

Coachella 2026 wywołuje wiele emocji. Najwięcej mówi się o koncercie Justina Biebera, który postawił na intymność i skromne show. Dla jednych to było fantastyczne i pełne nostalgii. Inni uważają, że to za mało na tego typu festiwal. Ogromnego show nie można odmówić dwóm innym headlinerkom Coachelli 2026 - Sabrinie Carpenter i Karol G. Tam działo się bardzo dużo! Niestety, nikt z głównych gwiazd tegorocznego festiwalu w Empire Polo Club nie ogłosił koncertu w Polsce. Są jednak dobre wieści dla fanów innych, nieco mniejszych artystów. Spora część gwiazd Coachelli 2026 wystąpi w naszym kraju i to jeszcze w tym roku. Kto to będzie? Gdzie odbędą się ich koncerty? Pełną listę z datami i miastami zamieszczamy niżej. 

Gwiazdy Coachelli 2026 w Polsce. Kiedy i gdzie wystąpią?

Oto gwiazdy, które w tym roku przyjadą do Polski po Coachelli:

  • FKA Twigs – 30 maja 2026, Warszawa, Orange Warsaw Festival
  • Joost Klein – 15 i 16 czerwca 2026, Warszawa, Progresja
  • Armin van Buuren – 20 czerwca 2026, Warszawa, Stadion Legii
  • The XX – 1 lipca 2026, Gdynia, Open’er Festival
  • David Byrne – 1 lipca 2026, Gdynia, Open’er Festival
  • Clipse – 2 lipca 2026, Gdynia, Open’er Festival
  • Teddy Swims – 4 lipca 2026, Gdynia, Open’er Festival
  • Addison Rae – 4 lipca 2026, Gdynia, Open’er Festival
  • PinkPantheress – 4 lipca 2026, Gdynia, Open’er Festival
  • Moby – 4 sierpnia 2028, Warszawa, Letnia Scena Progresji
  • Anyma – 7 i 8 sierpnia 2026, Gdańsk, Stocznia
  • Rusowsky – 9 sierpnia 2026, Katowice, OFF Festiwal
  • Slayyyter – 24 października 2026, Warszawa, Palladium
  • Ethel Cain – 31 października 2026, Warszawa, Stodoła
