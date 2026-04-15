Gwiazdy Coachelli 2026 w Polsce. Kto u nas wystąpi? Na te koncerty warto pójść!

Gwiazdy na Coachelli 2026
Coachella 2026 wywołuje wiele emocji. Najwięcej mówi się o koncercie Justina Biebera, który postawił na intymność i skromne show. Dla jednych to było fantastyczne i pełne nostalgii. Inni uważają, że to za mało na tego typu festiwal. Ogromnego show nie można odmówić dwóm innym headlinerkom Coachelli 2026 - Sabrinie Carpenter i Karol G. Tam działo się bardzo dużo! Niestety, nikt z głównych gwiazd tegorocznego festiwalu w Empire Polo Club nie ogłosił koncertu w Polsce. Są jednak dobre wieści dla fanów innych, nieco mniejszych artystów. Spora część gwiazd Coachelli 2026 wystąpi w naszym kraju i to jeszcze w tym roku. Kto to będzie? Gdzie odbędą się ich koncerty? Pełną listę z datami i miastami zamieszczamy niżej.
ZOBACZ TAKŻE: Najlepsze występy na Coachelli 2026. Nie tylko Justin Bieber i Sabrina Carpenter
Gwiazdy Coachelli 2026 w Polsce. Kiedy i gdzie wystąpią?
Oto gwiazdy, które w tym roku przyjadą do Polski po Coachelli:
- FKA Twigs – 30 maja 2026, Warszawa, Orange Warsaw Festival
- Joost Klein – 15 i 16 czerwca 2026, Warszawa, Progresja
- Armin van Buuren – 20 czerwca 2026, Warszawa, Stadion Legii
- The XX – 1 lipca 2026, Gdynia, Open’er Festival
- David Byrne – 1 lipca 2026, Gdynia, Open’er Festival
- Clipse – 2 lipca 2026, Gdynia, Open’er Festival
- Teddy Swims – 4 lipca 2026, Gdynia, Open’er Festival
- Addison Rae – 4 lipca 2026, Gdynia, Open’er Festival
- PinkPantheress – 4 lipca 2026, Gdynia, Open’er Festival
- Moby – 4 sierpnia 2028, Warszawa, Letnia Scena Progresji
- Anyma – 7 i 8 sierpnia 2026, Gdańsk, Stocznia
- Rusowsky – 9 sierpnia 2026, Katowice, OFF Festiwal
- Slayyyter – 24 października 2026, Warszawa, Palladium
- Ethel Cain – 31 października 2026, Warszawa, Stodoła