Wykroczenia drogowe w Piotrówce i Wierchlesiu. 36-latka ukarana wysoką grzywną i 45 punktami karnymi

Niebezpieczna jazda na drodze wojewódzkiej 426

Pod koniec października 2025 roku na drodze wojewódzkiej 426 doszło do serii niebezpiecznych sytuacji z udziałem 36-letniej kierującej volkswagenem. Kobieta przejeżdżając przez miejscowości Piotrówka oraz Wierchlesie, wielokrotnie złamała obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Całe zajście zostało uwiecznione przez kamerę zamontowaną w samochodzie innego kierowcy, który poruszał się tą samą trasą. Policjanci ocenili zachowanie kobiety jako rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na drodze.

Trzykrotne wyprzedzanie na pasach i skrzyżowaniach

Do pierwszego naruszenia przepisów doszło w Piotrówce na ulicy Strzeleckiej, dokładnie przy skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki. 36-latka wyprzedziła inny pojazd w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych i skrzyżowania, przekraczając przy tym podwójną linię ciągłą. Chwilę później w tej samej miejscowości, na wysokości skrzyżowania z ulicą Wiejską, kobieta powtórzyła ten sam manewr. Trzeci raz do identycznej sytuacji doszło w Wierchlesiu, gdzie kierująca volkswagenem ponownie wyprzedzała w miejscu niedozwolonym, lekceważąc znaki poziome.

Zawiadomienie na policję w Strzelcach Opolskich

Kierowca, który był świadkiem tych wszystkich zdarzeń, zdecydował, że nie pozostanie obojętny na łamanie przepisów. Mężczyzna udał się do Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, gdzie złożył oficjalne zawiadomienie dotyczące zachowania kobiety na drodze. Jako kluczowy dowód w sprawie przekazał funkcjonariuszom zapis z własnego wideorejestratora. Dzięki tej reakcji możliwe było wszczęcie postępowania przeciwko kierującej, które ostatecznie znalazło swój finał na sali sądowej.

Wysoka grzywna i sprawdzenie kwalifikacji dla 36-latki

Sąd wydał niedawno wyrok, w którym uznał kobietę za winną popełnionych wykroczeń i nałożył na nią grzywnę w wysokości 2700 zł. Oprócz kary finansowej 36-latka musi pokryć koszty postępowania sądowego, a do jej ewidencji dopisano łącznie 45 punktów karnych. Przekroczenie limitu punktów skutkuje tym, że właściwy organ skieruje kobietę na sprawdzenie kwalifikacji. Oznacza to, że kierująca będzie musiała ponownie przystąpić do egzaminu, aby udowodnić swoje umiejętności i wiedzę wymagane do posiadania uprawnień.

Źródło: Policja.pl