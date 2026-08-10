Dni Kraśnika z ESKA Music Tour 2026. T.Love i Paktofonika Orkiestra wśród gwiazd wielkiego święta miasta

Muzyczny weekend pełen gwiazd

Dni Kraśnika od lat należą do najważniejszych wydarzeń w kalendarzu miasta. Tegoroczna edycja zapowiada się jednak wyjątkowo imponująco. Organizatorzy postawili na program, który łączy różne pokolenia i muzyczne gusta, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Przez dwa dni na scenie pojawią się zarówno młodzi wykonawcy, jak i artyści, którzy od lat zajmują ważne miejsce na polskiej scenie muzycznej. Wszystko wskazuje na to, że połowa sierpnia upłynie w Kraśniku pod znakiem wspólnego świętowania i dobrej zabawy.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Paktofonika Orkiestra otworzy koncertowy weekend

Sobotni program rozpocznie się od występów Kingi Wołoszyn i CuBe oraz Eryka Moczko. Później przyjdzie czas na jedno z najbardziej oryginalnych wydarzeń tegorocznego line-upu – koncert Paktofonika Orkiestra.

To projekt, który nadaje nowy wymiar dobrze znanym utworom legend polskiego hip-hopu. Kultowe kompozycje zyskują symfoniczne aranżacje, tworząc widowisko łączące rap z potężnym brzmieniem orkiestry. Dla fanów twórczości Paktofoniki będzie to okazja, by usłyszeć te utwory w zupełnie nowej odsłonie.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

T.Love zwieńczy Dni Kraśnika

Niedziela również zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Na scenie wystąpią Turbina oraz Gos Play, rozgrzewając publiczność przed finałowym koncertem.

Autor: Krzysztof Szlęzak / Materiały prasowe

Gwiazdą wieczoru będzie T.Love – jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w historii polskiego rocka. Formacja z Muńkiem Staszczykiem od lat przyciąga pod scenę kilka pokoleń fanów, a takie przeboje jak „Warszawa”, „King” czy „Chłopaki nie płaczą” niezmiennie wywołują ogromne emocje. Organizatorzy liczą, że koncert stanie się efektownym zwieńczeniem dwudniowego święta miasta.

Kraśnik zachęca nie tylko koncertami

Przyjazd na Dni Kraśnika może być również okazją do poznania samego miasta i jego okolic. Położony około 50 kilometrów od Lublina Kraśnik łączy bogatą historię z nowoczesną infrastrukturą i rozwiniętą ofertą rekreacyjną.

Na odwiedzających czekają zabytkowe kamienice, świątynie, dawna dzielnica fabryczna czy Zalew Kraśnicki, będący jednym z najważniejszych miejsc wypoczynku mieszkańców. W pobliżu znajdują się także malownicze tereny Roztocza Zachodniego oraz okolice Janowa Lubelskiego, chętnie wybierane przez miłośników aktywnego wypoczynku.

Autor: Materiały prasowe / Materiały prasowe

Dwa dni muzycznych emocji

Dni Kraśnika z ESKA Music Tour odbędą się 15 i 16 sierpnia 2026 roku na Stadionie MOSiR przy ul. Oboźnej. Organizatorzy przygotowali program, który łączy rock, hip-hop i muzykę rozrywkową, stawiając na różnorodność oraz koncerty największych gwiazd. Dla mieszkańców będzie to okazja do wspólnego świętowania, a dla gości z regionu – doskonały pretekst, by odwiedzić Kraśnik i spędzić sierpniowy weekend przy dobrej muzyce.

Tekst sponsorowany