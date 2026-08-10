Stalking w Kędzierzynie-Koźlu. 34-latek nękał kobietę przez blisko 1,5 roku

Zgłoszenie nękania w Kędzierzynie-Koźlu

Do Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu zgłosiła się kobieta, która przekazała funkcjonariuszom informacje o uporczywym nękaniu. Z jej relacji wynikało, że od blisko 1,5 roku jest niepokojona przez 34-letniego mężczyznę. Sprawą zajęli się kędzierzyńsko-kozielscy kryminalni, którzy poddali szczegółowej analizie otrzymane dane oraz zajęli się gromadzeniem materiału dowodowego. Funkcjonariusze potwierdzili, że mężczyzna przez długi czas podejmował próby kontaktu z kobietą mimo jej wyraźnego sprzeciwu.

Kilkadziesiąt wiadomości w ciągu jednego dnia

Podczas prowadzonych czynności policjanci ustalili, że skala zachowań mężczyzny była bardzo duża. Zgromadzona dokumentacja wskazuje, że 34-latek potrafił wysłać pokrzywdzonej nawet kilkadziesiąt wiadomości w ciągu jednej doby. Takie działania trwały przez wiele miesięcy i odbywały się całkowicie wbrew woli kobiety. Śledczy skrupulatnie zweryfikowali wszystkie okoliczności tego zdarzenia, co pozwoliło na podjęcie dalszych kroków prawnych wobec mieszkańca.

Zarzuty i dozór policji dla 34-latka

Na podstawie zebranych dowodów mundurowi zatrzymali 34-latka, który usłyszał już zarzut uporczywego nękania. Na czas trwania postępowania prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny konkretnych środków zapobiegawczych. Podejrzany otrzymał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz zakaz kontaktowania się z nią w jakiejkolwiek formie. Dodatkowo mężczyzna został objęty dozorem policji, a zgodnie z przepisami za popełnione przestępstwo może trafić do więzienia nawet na 8 lat.

Warto zabezpieczać dowody uporczywego nękania

Policjanci przypominają mieszkańcom, że nękania nie należy lekceważyć, ponieważ powtarzające się telefony czy wiadomości wysyłane wbrew woli odbiorcy mogą być przestępstwem. W takich okolicznościach kluczowe jest gromadzenie materiałów, które mogą pomóc w śledztwie. Funkcjonariusze radzą, aby zachowywać historię połączeń, treści otrzymywanych wiadomości oraz wykonywać zrzuty ekranu. Takie dane stanowią istotny materiał dowodowy podczas prowadzonego przez służby postępowania.

Źródło: Policja.pl