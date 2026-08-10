Żabka gotowa na BitterSweet Festival. Na uczestników czekają limitowane produkty [ZDJĘCIA]

BitterSweet Festival to trzydniowe wydarzenie muzyczne międzynarodowej rangi, odbywające się w dniach 13–15 sierpnia w Parku Cytadela, zielonym sercu Poznania. Nie zabraknie na nim Żabki, która dzięki mobilnym formatom convenience testuje nowe rozwiązania i przenosi w plener doświadczenie znane ze sklepów.

Orzeźwiający Chill Deal i produkty w festiwalowej ofercie

Podczas festiwalu na jego uczestników będą czekać produkty znane z oferty Żabki w opakowaniach zaprojektowanych specjalnie na wydarzenie, spójnych z jego identyfikacją wizualną. Znajdą się wśród nich m.in. kawa w kubkach nawiązujących do nazwy festiwalu z hasłem: not too bitter, not too sweet, a także inne napoje i produkty z oferty gastronomicznej, takie jak pizza, zapiekanki czy chrupboxy. Sieć przygotowała też specjalne kupony zniżkowe, które dostępne będą dla festiwalowiczów w strefie festiwalu, którą użytkownicy odnajdą w aplikacji Żappka.

Już teraz, zanim zacznie się BitterSweet Festival, w sieci Żabka można sięgnąć po produkty marek własnych Żabki, stworzonych we współpracy z festiwalem. W ramach oferty Chill Deal w Żabce (w cenie 7,99 zł), można kupić idealny na upalne lato zestaw składający się z kubka z lodem oraz shota S! Cold Brew lub lemoniady Mocktail Wycisk Bitter&Sweet Orange Spritz o słodko-gorzkim smaku. Od 12 sierpnia w wybranych sklepach sieci, w zestawach Meal Deal będzie dostępny festiwalowy daszek wraz z hot-dogiem. To pierwszy produkt non-food stworzony przez sieć na tego typu wydarzenie, który z pewnością przyda się na słoneczne dni.

Nowe formaty i innowacje Żabki na festiwalu

Podczas BitterSweet Festival Żabka zaprezentuje swoje najnowsze mobilne formaty gastronomiczne. W strefie sieci pojawi się food truck oraz trzy mobilne punkty Żabka Café, w których będzie można spróbować festiwalowych propozycji gastronomicznych – świeżo wypiekanej pizzy, zapiekanek oraz kaw na lodzie. Nowością będą również trzy festiwalowe Coffee Bike'i obsługiwane przez profesjonalnych baristów, serwujących kawę przygotowywaną na miejscu.

Festiwalowicze będą mogli także skorzystać z innowacyjnych automatów vendingowych z napojami, zintegrowanych z aplikacją Żappka, co pozwoli na wygodne i szybkie zakupy z wykorzystaniem cyfrowych rozwiązań sieci.

Turniej gier w Strefie Triki

Uczestnicy koncertów będą mogli nie tylko skorzystać z oferty Żabka Menu, ale również odwiedzić Strefę Triki, prezentującą najmniejszy na świecie kontroler do gier mobilnych. Każdego dnia festiwalu zaplanowano 10 rozgrywek turniejowych, w których do wygrania będą m.in. kontrolery mobilne Triki i daszki. W strefie Żabki będzie można także zrobić sobie zdjęcie na tle dwustronnej ścianki z inspirującą grafiką, nawiązującą do uśmiechu, charakterystycznego dla sieci z zielonym szyldem.

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