Co zabrać na Sziget Festival? Ta lista może uratować cały wyjazd

Dokumenty, bilety i telefon muszą być zawsze pod ręką

Najważniejszy będzie ważny dokument tożsamości. Warto zabrać dowód osobisty lub paszport, a przed podróżą zapisać ich cyfrowe kopie w bezpiecznym miejscu. Kopia nie zastąpi dokumentu podczas kontroli, ale może ułatwić działanie w razie zgubienia oryginału. Bilet festiwalowy najlepiej zapisać także w pamięci telefonu, a nie wyłącznie w skrzynce mailowej. Przy dużym obciążeniu sieci internet może działać wolniej, dlatego dobrze mieć kod gotowy do wyświetlenia bez połączenia. Telefon powinien być zabezpieczony kodem, a na ekranie blokady można umieścić numer kontaktowy do bliskiej osoby. Przydatna będzie również aplikacja BudapestGO, służąca do planowania przejazdów i kupowania biletów komunikacji miejskiej.

W plecaku powinien znaleźć się powerbank i krótki przewód do ładowania. Organizator udostępnia także płatne szafki i miejsca, w których można zabezpieczyć wartościowe rzeczy, ale zaleca pozostawienie najdroższych przedmiotów w domu.

Wygodne buty są ważniejsze niż efektowna stylizacja

Sziget zajmuje ogromny teren. Uczestnicy każdego dnia przemieszczają się między scenami, campingiem, punktami gastronomicznymi i atrakcjami rozłożonymi po całej wyspie. Nowe buty założone pierwszy raz na festiwal mogą szybko zamienić zabawę w walkę z otarciami. Najbezpieczniej zabrać sprawdzone sneakersy lub lekkie buty sportowe, a na camping dodatkową parę, która może się zabrudzić albo zmoknąć. Przydadzą się plastry na pęcherze, zwykłe plastry opatrunkowe i środek do dezynfekcji. Mały zestaw ratunkowy waży niewiele, a może uratować resztę dnia. Na wszelki wypadek warto spakować lekką kurtkę przeciwdeszczową lub ponczo. Parasol w festiwalowym tłumie jest mniej praktyczny, zajmuje ręce i może przeszkadzać innym uczestnikom.

Słońce na wyspie potrafi dać się we znaki

Sierpień w Budapeszcie może być gorący, dlatego w bagażu nie powinno zabraknąć kremu z filtrem, okularów przeciwsłonecznych i nakrycia głowy. Krem najlepiej nakładać jeszcze przed wyjściem z namiotu lub hotelu, a później uzupełniać ochronę w ciągu dnia. Szczególnie łatwo zapomnieć o karku, uszach i ramionach. Przyda się również niewielki ręcznik, chusteczki higieniczne oraz chusteczki nawilżane. Na campingu warto mieć własny papier toaletowy w zabezpieczonym woreczku.

Najważniejsze pozostaje jednak regularne picie wody. Organizator zachęca do korzystania z punktów z wodą i przynoszenia własnych butelek wielokrotnego użytku. Na teren można wnieść jedną plastikową butelkę PET z napojem bezalkoholowym o maksymalnej pojemności 2,5 litra. Alkohol, napoje energetyczne i szklane opakowania są zabronione. Aktualne zasady trzeba ponownie sprawdzić przed wejściem, ponieważ regulamin może zostać uzupełniony.

Mały plecak sprawdzi się lepiej niż wielka torba

Na całodzienny pobyt pod scenami najlepiej zabrać niewielki, lekki plecak albo bezpieczną torbę noszoną blisko ciała. Nie warto każdego dnia nosić ze sobą całego campingowego wyposażenia. W środku powinny znaleźć się: telefon i powerbank, dokument, krem z filtrem, nakrycie głowy, ponczo przeciwdeszczowe, chusteczki, środek do dezynfekcji, plastry, butelka na wodę oraz ewentualne leki.

Gotówkę można ograniczyć do niewielkiej awaryjnej kwoty. Przed wyjazdem warto sprawdzić zasady płatności bezgotówkowych i włączyć powiadomienia bankowe, by szybko zauważyć ewentualne nieautoryzowane transakcje. Dokumentu, telefonu i portfela nie należy trzymać w łatwo dostępnej tylnej kieszeni. W dużym tłumie lepiej korzystać z zapinanej kieszeni wewnętrznej albo saszetki noszonej z przodu.

Co spakować na camping?

Osoby nocujące na wyspie muszą przygotować osobny zestaw. Podstawą będzie namiot, śpiwór, mata albo materac, mała poduszka i latarka czołowa. W bezpłatnej strefie Basic Camping można rozstawić własny namiot, ale organizator wymaga wykupienia zwrotnego biletu depozytowego Leave-no-tent-behind. Depozyt ma zachęcać uczestników do zabrania namiotu po zakończeniu imprezy albo przekazania go w wyznaczonym punkcie. Warto zabrać:

zapasowe śledzie i linki do namiotu,

mały młotek campingowy,

worki na śmieci,

zatyczki do uszu,

opaskę na oczy,

klapki pod prysznic,

szybkoschnący ręcznik,

małą kłódkę,

przedłużacz tylko wtedy, gdy korzysta się z miejsca, w którym jest dozwolone podłączenie zasilania.

Sprzęt campingowy można kupić również na miejscu, ale rozsądniej nie liczyć na pełną dostępność najpotrzebniejszych produktów. Organizator informuje, że na wyspie działa sklep oraz punkty z akcesoriami campingowymi.

Leki lepiej przewozić w oryginalnych opakowaniach

Osoby regularnie przyjmujące leki powinny zabrać odpowiedni zapas i przechowywać go w oryginalnych opakowaniach. Przy preparatach wymagających szczególnych warunków przechowywania trzeba wcześniej skontaktować się z organizatorem. Nie warto tworzyć rozbudowanej apteczki z przypadkowych leków. Wystarczą preparaty, które zna się i stosuje bezpiecznie, a także podstawowe środki opatrunkowe.

Najważniejsze jest jednak niedopuszczanie do odwodnienia i przegrzania. Kilka godzin w pełnym słońcu, alkohol i intensywny taniec mogą szybko osłabić nawet osobę, która na początku dnia czuła się świetnie.

Tych rzeczy nie należy zabierać

Na teren wydarzenia nie wolno wnosić szklanych przedmiotów, narzędzi mogących służyć do uderzania lub cięcia, materiałów pirotechnicznych, alkoholu, narkotyków i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu. Obowiązuje również zakaz wnoszenia napojów energetycznych. Jedzenie można zabrać tylko w ilości przeznaczonej na własne potrzeby, a nie w ilości sugerującej sprzedaż. Przed wyjazdem warto dokładnie przeczytać aktualny regulamin uczestnictwa. Do domu lepiej zostawić kosztowną biżuterię, drogi zegarek, profesjonalny aparat bez odpowiedniego zabezpieczenia oraz rzeczy, których zgubienie zepsuje cały wyjazd.

Najlepiej spakowany uczestnik nie jest tym, który zabrał największą walizkę. Jest nim osoba, która ma wodę, sprawdzone buty, ochronę przed słońcem i deszczem oraz wystarczająco lekki bagaż, by po kilku godzinach nadal cieszyć się festiwalem.

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