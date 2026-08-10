Narkotyki w powiecie kartuskim. 33-latek miał blisko 4 kilogramy zakazanych substancji

Zatrzymanie opla w miejscowości Kiełpino

5 sierpnia 2026 roku funkcjonariusze operacyjni z Kartuz prowadzili działania w rejonie miejscowości Somonino. Z ich ustaleń wynikało, że 33-letni mieszkaniec powiatu kartuskiego może przechowywać w swoim miejscu zamieszkania znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Podczas dojazdu pod wskazany adres, w miejscowości Kiełpino, policjanci zauważyli samochód marki Opel, którym miał poruszać się wytypowany mężczyzna. Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli drogowej, podczas której potwierdzili tożsamość kierowcy. 33-latek podczas interwencji był bardzo zdenerwowany i nie potrafił określić celu swojej podróży.

Przeszukanie pojazdu oraz miejsca zamieszkania

Kryminalni przeprowadzili kontrolę osobistą mężczyzny, podczas której znaleźli woreczki strunowe z suszem roślinnym oraz białą sproszkowaną substancją. Dodatkowe porcje białej oraz żółtej substancji mundurowi zabezpieczyli w trakcie przeszukania wnętrza opla. Po zatrzymaniu 33-latka funkcjonariusze udali się do jego miejsca zamieszkania, aby sprawdzić pomieszczenia. Tam policjanci odkryli kolejne opakowania z białym proszkiem, kolorowymi tabletkami oraz suszem roślinnym. Oprócz substancji zabronionych policjanci przejęli 3 telefony komórkowe, maszynę do liczenia banknotów, 2 wagi precyzyjne oraz 8500 zł w gotówce.

Amfetamina, kokaina i MDMA w rękach policji

Podczas prowadzonych czynności kartuscy kryminalni zabezpieczyli łącznie około 4 kilogramy środków odurzających i substancji psychotropowych. Wśród przejętych materiałów znalazły się amfetamina, kokaina, ziele konopi oraz tabletki MDMA. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy wskazuje na to, że zabezpieczone narkotyki były przygotowywane do dalszego wprowadzenia do obrotu. Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz wprowadzania ich do obrotu.

Tymczasowy areszt i grożąca kara

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 33-letniego mieszkańca powiatu kartuskiego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna spędzi w izolacji najbliższe 3 miesiące. Za zarzucane mu przestępstwa, polegające na posiadaniu znacznej ilości narkotyków oraz handlu nimi, polskie prawo przewiduje surowe konsekwencje. Podejrzanemu grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl