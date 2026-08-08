Jak dojechać z Polski na Sziget 2026? Pociąg, autobus, samolot i samochód

Gdzie dokładnie odbywa się Sziget Festival?

Sziget Festival 2026 odbędzie się w dniach 11–15 sierpnia na wyspie Óbuda w Budapeszcie. Oficjalny adres wydarzenia to Május 9. park, 1033 Budapest. Teren festiwalu znajduje się stosunkowo blisko centrum miasta, ale przed wyjazdem warto zapisać sobie nie tylko adres, lecz także nazwę najważniejszego przystanku: Filatorigát. Organizator rekomenduje korzystanie z transportu publicznego. Najwygodniejszym połączeniem z centrum Budapesztu jest kolej podmiejska HÉV H5, odjeżdżająca między innymi z Batthyány tér i Margit híd. Należy wysiąść na stacji Filatorigát. Pociągi mają kursować mniej więcej co 15–20 minut.

Przy planowaniu przejazdów po mieście przyda się aplikacja BudapestGO. Można w niej wyszukiwać połączenia, kupować bilety i sprawdzać aktualne informacje o komunikacji.

Pociągiem z Polski do Budapesztu

Pociąg będzie dobrym wyborem dla osób, które nie chcą martwić się limitem bagażu albo zamierzają zabrać namiot, matę, śpiwór i inne wyposażenie campingowe. Podróż trwa dłużej niż lot, ale pozwala uniknąć odprawy na lotnisku i dodatkowych opłat za większy bagaż. Połączeń do Budapesztu należy szukać przede wszystkim z Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia i innych dużych miast. W zależności od miejsca wyjazdu podróż może być bezpośrednia albo wymagać przesiadki, na przykład w Czechach, Austrii lub na Słowacji. Organizator Sziget zachęca do zakupu krajowych i międzynarodowych biletów kolejowych przez strony przewoźników lub aplikacje węgierskich kolei MÁV.

Przed zakupem warto sprawdzić nie tylko godzinę przyjazdu, lecz także dworzec końcowy. Budapeszt ma kilka dużych stacji kolejowych. Dalszą trasę na wyspę najłatwiej zaplanować w aplikacji komunikacji miejskiej.

Autobusem – taniej, ale nie zawsze szybciej

Bezpośrednie autobusy do Budapesztu kursują między innymi z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Gdańska, Poznania i Bydgoszczy. To sprawia, że dla wielu uczestników autobus może być najprostszym rozwiązaniem bez konieczności organizowania przesiadek. Największą zaletą jest zwykle cena. Przy odpowiednio wczesnej rezerwacji bilety autobusowe mogą kosztować mniej niż przejazd pociągiem lub lot. Trzeba jednak przygotować się na wielogodzinną podróż, zwłaszcza z północnej i centralnej Polski.

Warto również sprawdzić regulamin bagażowy przewoźnika. Namiot, duży plecak i sprzęt campingowy mogą wymagać wykupienia dodatkowej sztuki bagażu. Lepiej zrobić to podczas rezerwacji, niż liczyć na wolne miejsce tuż przed odjazdem.

Samolotem do Budapesztu

Samolot będzie najszybszym rozwiązaniem dla osób podróżujących z miast mających dogodne połączenia z Budapesztem. Korzyść czasowa może jednak zmniejszyć się po doliczeniu dojazdu na lotnisko, odprawy, kontroli bezpieczeństwa oraz przejazdu z portu lotniczego na teren festiwalu. Z lotniska można pojechać autobusem 100E Airport Express do Deák Ferenc tér, następnie metrem M2 do Batthyány tér i dalej koleją HÉV H5 do Filatorigát. Według organizatora przejazd linią 100E do centrum trwa około 65 minut, a specjalny bilet na autobus kosztuje 2500 forintów. Do kolejnych odcinków potrzebne są standardowe bilety komunikacji miejskiej.

Dostępny ma być również oficjalny transfer lotniskowy prowadzący bezpośrednio w stronę festiwalu. Szczegóły i możliwość rezerwacji należy sprawdzić przed wylotem, ponieważ oferta może być aktualizowana. Osoby wybierające samolot powinny szczególnie dokładnie przemyśleć bagaż. Tani bilet może przestać być okazją po dodaniu dużej walizki, namiotu i sprzętu campingowego.

Samochodem na Sziget – swoboda i... problem z parkingiem

Samochód daje największą niezależność i pozwala bez większych ograniczeń zabrać campingowe wyposażenie. Może być opłacalny, gdy koszty paliwa, winiet i parkingu zostaną podzielone między kilka osób. Trzeba jednak pamiętać, że liczba miejsc parkingowych w pobliżu wyspy jest ograniczona. Organizator zaleca wcześniejsze wykupienie parkingu i rozważenie wspólnego przejazdu z innymi uczestnikami. Na sam teren festiwalu nie można swobodnie wjechać prywatnym samochodem.

Przed podróżą należy sprawdzić zasady korzystania z autostrad w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, zależnie od wybranej trasy. W wielu przypadkach konieczne będą elektroniczne winiety. Kierowca powinien również pamiętać, że po całonocnej zabawie powrót za kierownicę nie jest dobrym pomysłem. Oficjalne taksówki w Budapeszcie są żółte, a przy wejściu na festiwal mają działać wyznaczone postoje.

Jak dojechać z centrum Budapesztu na Sziget?

Najprostszą opcją będzie kolej HÉV H5 i wysiadka na stacji Filatorigát. Z przystanku trzeba dojść do głównego wejścia prowadzącego przez most K. Organizator zaznacza, że most H jest zamknięty dla pieszych i rowerzystów. Osoby dojeżdżające rowerem mogą skorzystać z trasy EuroVelo 6 i pozostawić rower w przechowalni przy moście K.

Po zakończeniu największych koncertów należy liczyć się z tłumem na stacji. Dobrze wcześniej ustalić ze znajomymi miejsce spotkania i nie zostawiać zakupu biletu na ostatnią chwilę. Najlepszy środek transportu zależy więc nie tylko od ceny. Samolot oszczędzi czas, pociąg ułatwi zabranie większego bagażu, autobus może okazać się najtańszy, a samochód da swobodę kilkuosobowej grupie. Najważniejsze, by podróży nie planować dopiero w przeddzień wyjazdu.

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