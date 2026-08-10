Oszustwo w Białej Podlaskiej. 42-latek zatrzymany za udział w wyłudzeniu metodą na legendę

Oszustwo metodą na policjanta w Białej Podlaskiej

Pod koniec lipca 2026 roku z 84-letnim mieszkańcem Białej Podlaskiej skontaktował się nieznany mężczyzna. Rozmówca podawał się za funkcjonariusza policji i twierdził, że rozpracowuje grupę oszustów działających w banku. Przekonywał seniora, że przestępcy kontaktowali się z nim chwilę wcześniej, i zapytał, czy mężczyzna chce pomóc w ich zatrzymaniu. Pokrzywdzony uwierzył, że współpracuje z organami ścigania, dlatego zaczął wykonywać polecenia oszusta, pozostając z nim w stałym kontakcie telefonicznym.

Mieszkaniec Białej Podlaskiej stracił 20 000 zł

Senior, działając zgodnie z instrukcjami, wypłacił gotówkę i przekazał ją nieznajomej osobie. Oszust zapewniał go, że są to pieniądze policyjne i cała kwota zostanie mu zwrócona. W wyniku tego zdarzenia 84-latek stracił 20 000 zł, a gdy zorientował się, że padł ofiarą przestępstwa, powiadomił policję. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z wydziału zwalczającego przestępczość przeciwko mieniu, którzy rozpoczęli poszukiwania osoby podejrzanej o odbiór pieniędzy.

Zatrzymanie 42-latka w powiecie wołomińskim

Policjanci z Białej Podlaskiej we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji ustalili tożsamość podejrzanego mężczyzny. 42-latek został zatrzymany na terenie powiatu wołomińskiego, a podczas akcji mundurowym udało się odzyskać część pieniędzy należących do seniora. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu udziału w oszustwie. Mundurowi oraz prokuratura skierowali do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o oszustwo

Przed weekendem poprzedzającym 10 sierpnia 2026 roku sąd w Białej Podlaskiej podjął decyzję o losie 42-latka. Na podstawie zgromadzonych dowodów zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna będzie teraz oczekiwał na dalszy przebieg postępowania karnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za udział w oszustwie podejrzanemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl