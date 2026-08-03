Twenty One Pilots kontra Bring Me The Horizon. Sziget szykuje wielkie święto alternatywy

Twenty One Pilots łączą muzyczne światy

Twenty One Pilots od początku wymykali się prostym klasyfikacjom. W ich utworach można usłyszeć alternatywny rock, elektronikę, hip-hop, reggae i pop. Tyler Joseph potrafi w jednej piosence przechodzić od rapowanych zwrotek do wielkiego, stadionowego refrenu, a Josh Dun nadaje całości koncertową energię. Ta różnorodność pomogła duetowi dotrzeć do publiczności, która niekoniecznie identyfikuje się z jednym muzycznym środowiskiem. Fani rocka znają mocniejsze fragmenty ich repertuaru, słuchacze popu – przebojowe melodie, a odbiorcy hip-hopu – rytmiczne partie wokalne.

Na Sziget zespół wystąpi 12 sierpnia, podczas drugiego dnia festiwalu. Tego samego dnia na wyspie pojawią się także między innymi Biffy Clyro, Ashnikko, Tash Sultana, Chet Faker i Natasha Bedingfield. Koncert Twenty One Pilots może być jednym z najbardziej widowiskowych punktów tegorocznej edycji. Zespół słynie z budowania napięcia, wykorzystywania kilku poziomów sceny i wciągania publiczności w sam środek występu.

Bring Me The Horizon pokażą, jak zmienił się współczesny rock

Bring Me The Horizon pojawią się na festiwalu 14 sierpnia. Brytyjska grupa reprezentuje zupełnie inne oblicze alternatywy niż Twenty One Pilots, ale oba zespoły łączy gotowość do przekraczania gatunkowych granic. Formacja kierowana przez Oliego Sykesa zaczynała jako przedstawiciel ciężkiej sceny metalowej. Z czasem w jej twórczości pojawiało się coraz więcej elektroniki, syntezatorów, popowych melodii i elementów inspirowanych muzyką klubową.

Dzięki tej ewolucji Bring Me The Horizon stali się zespołem, który może występować zarówno na metalowych imprezach, jak i na największych festiwalach głównego nurtu. Ich koncert na Main Stage Sziget ma szansę połączyć fanów mocnego grania z publicznością, która zna przede wszystkim najbardziej przebojową część repertuaru grupy. Obok Bring Me The Horizon 14 sierpnia wystąpią między innymi Peggy Gou, Skepta, Sigrid, Nia Archives i Baby Lasagna. Będzie to jeden z najbardziej kontrastowych dni całego festiwalu.

Twenty One Pilots i Bring Me The Horizon znajdują się w oficjalnym gronie głównych gwiazd Sziget 2026.

Biffy Clyro przywiozą wielkie gitarowe refreny

Pomiędzy dwoma największymi zespołami nie można zgubić Biffy Clyro. Szkocka grupa wystąpi 12 sierpnia, tego samego dnia co Twenty One Pilots. Biffy Clyro od lat udowadniają, że można łączyć nieregularne, nieoczywiste konstrukcje piosenek z refrenami przygotowanymi do wspólnego śpiewania. Ich obecność w programie będzie szczególnie ważna dla fanów gitarowego grania, którzy szukają czegoś pomiędzy alternatywnym rockiem a wielkim festiwalowym widowiskiem. Utwory takie jak „Many of Horror”, „Mountains” czy „Bubbles” mogą stać się jednymi z najmocniejszych gitarowych momentów drugiego dnia Sziget.

Wolf Alice i bardziej subtelna strona alternatywy

Już pierwszego dnia festiwalu, 11 sierpnia, publiczność zobaczy Wolf Alice. Zespół reprezentuje bardziej nastrojowe i nieprzewidywalne oblicze gitarowej alternatywy. Grupa potrafi przechodzić od delikatnych, niemal sennych fragmentów do głośnych gitar i ścian dźwięku. Dzięki temu jej koncert może trafić zarówno do fanów indie rocka, jak i słuchaczy shoegaze’u czy gitarowego popu.

Wolf Alice dobrze uzupełniają program zdominowany przez większe i bardziej widowiskowe nazwiska. Ich występ może nie opierać się na efektach specjalnych, ale na stopniowym budowaniu atmosfery.

HEALTH, Soulwax i alternatywa poza klasycznym rockiem

W programie Sziget znalazł się także HEALTH, zespół łączący industrialne brzmienia, elektronikę i ciężkie gitary. To propozycja dla odbiorców, dla których klasyczny podział na koncert rockowy i set elektroniczny dawno przestał mieć znaczenie.

Podobne przekraczanie granic słychać w twórczości Soulwax. Belgijska grupa od lat porusza się między żywymi instrumentami, rockiem, klubową elektroniką i kulturą didżejską. W line-upie pojawiają się również Black Country, New Road, Bad Nerves, Annisokay, Kim Dracula, Perturbator, Lambrini Girls i Nation of Language. Oficjalna lista wykonawców potwierdza obecność Biffy Clyro, Wolf Alice, HEALTH oraz wielu innych gitarowych i alternatywnych projektów.

Sziget nie zamyka rocka w jednej szufladzie

Program Sziget Festival 2026 pokazuje, że współczesna alternatywa nie ma już jednego brzmienia. Może oznaczać stadionowe refreny Twenty One Pilots, ciężar Bring Me The Horizon, emocjonalne granie Biffy Clyro, gitarowe eksperymenty Wolf Alice albo industrialno-elektroniczny atak HEALTH.

To dobra wiadomość dla fanów rocka, którzy obawiali się, że w programie wielkiego europejskiego festiwalu dominować będzie wyłącznie pop i elektronika. Gitary na Sziget nie zniknęły. Zmieniły jednak język i zaczęły swobodnie łączyć się z gatunkami, które jeszcze kilkanaście lat temu funkcjonowały na zupełnie osobnych scenach.

Największym wyzwaniem dla publiczności będzie odpowiednie rozłożenie sił. Rockowe i alternatywne koncerty pojawią się bowiem przez wszystkie pięć dni wydarzenia, a nie podczas jednego wydzielonego wieczoru.

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