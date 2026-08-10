Akcja policji w powiecie wrocławskim. Przejęto kilka kilogramów narkotyków

Przeszukanie na terenie powiatu wrocławskiego

Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, współpracując z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, zrealizowali działania operacyjne wynikające z wcześniejszych ustaleń. Mundurowi wytypowali 36-letniego mężczyznę oraz konkretną lokalizację w powiecie wrocławskim, gdzie mogły znajdować się niedozwolone substancje. W trakcie kontroli miejsca zamieszkania podejrzanego policjanci ujawnili szklane pojemniki, w których znajdował się susz roślinny oraz biała substancja o krystalicznej strukturze. To jednak nie był koniec znalezisk, ponieważ funkcjonariusze sprawdzili również użytkowane przez mężczyznę pomieszczenie gospodarcze.

Kilogramy narkotyków ukryte w pomieszczeniu gospodarczym

W pomieszczeniu gospodarczym policjanci znaleźli dużą torbę sportową oraz liczne worki wypełnione suszem, proszkiem i kryształkami. Wstępne badania zabezpieczonych substancji wykazały, że funkcjonariusze przejęli blisko 4,5 kilograma marihuany oraz ponad 2,2 kilograma amfetaminy. Wśród zabezpieczonych środków znalazło się także ponad 400 gramów metamfetaminy oraz ponad 1,6 kilograma ketaminy. Oprócz narkotyków mundurowi zabezpieczyli telefony komórkowe, gotówkę oraz opakowania i woreczki strunowe, które mogą mieć związek z przestępczym procederem.

Tymczasowy areszt i dalsze kroki śledczych

Zatrzymany 36-latek trafił do policyjnego aresztu, a wszystkie odnalezione substancje zostały przekazane do dalszych badań laboratoryjnych. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyźnie przedstawiono zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd Rejonowy w Kłodzku przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy. Obecnie funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury prowadzą czynności zmierzające do ustalenia źródła pochodzenia narkotyków oraz sprawdzenia, czy w sprawę mogą być zamieszane inne osoby.

Źródło: Policja.pl