Na Sziget dzieją się rzeczy, których nie zobaczysz na zwykłym festiwalu

Cyrk bez błyszczącego kostiumu i przewidywalnych numerów

Jedną z najbardziej charakterystycznych przestrzeni festiwalu będzie Cirque du Sziget. Nie chodzi jednak o tradycyjny cyrk oparty na prostych sztuczkach i znanym od lat schemacie. Organizatorzy zapowiadają codzienne występy międzynarodowych grup reprezentujących współczesny cyrk. W programie mają pojawić się akrobacje powietrzne, balans, teatr ruchu i przedstawienia opowiadające historie bez używania wielu słów. Pokazy mogą stać się dobrym wyborem dla uczestników, którzy potrzebują odpoczynku od tłumu pod największymi scenami, ale nie chcą wracać do namiotu czy hotelu. To również jedna z atrakcji pokazujących, że Sziget nie zamyka kultury w jednym gatunku.

Le Grand Theatre zaprosi publiczność do środka wydarzeń

Blisko cyrkowej przestrzeni znajdzie się Le Grand Theatre. Program ma łączyć taniec współczesny, nowy cyrk, teatr fizyczny oraz eksperymentalne formy ruchu. Widzowie nie zawsze pozostaną jedynie obserwatorami. Zaplanowano również warsztaty, wspólne jamy i działania, podczas których publiczność będzie mogła dołączyć do artystów. To właśnie aktywny udział odróżnia wiele punktów programu Sziget od typowego festiwalowego widowiska. Czasami zamiast stać przed sceną, trzeba wejść do środka, zatańczyć, wykonać zadanie albo stworzyć coś wspólnie z obcymi osobami.

Ulicami przejdą olbrzymy, lalki i akrobaci

Na Sziget nie wszystkie występy odbywają się o konkretnej godzinie i w wyznaczonym miejscu. Organizatorzy zapowiadają tak zwane walkabouts, czyli mobilne przedstawienia pojawiające się na festiwalowych ulicach. Uczestnicy mogą trafić na gigantyczne stworzenia, muzyczne lalki, akrobatów i performerów, którzy nagle zmieniają zwykłą drogę między scenami w fragment spektaklu. To atrakcje trudne do dokładnego zaplanowania. Ich siłą jest właśnie przypadek. Najciekawszy moment dnia może wydarzyć się nie podczas długo wyczekiwanego koncertu, lecz w drodze po wodę albo jedzenie.

Wesołe miasteczko jak z innej epoki

Travelling Funfair ma przypominać nostalgiczne, objazdowe wesołe miasteczko. Pojawią się klasyczne gry, wróżbici, lalkarze i atrakcje przywołujące klimat dawnych jarmarków. Nie będzie to nowoczesny park rozrywki przeładowany ekranami. Organizatorzy stawiają raczej na niedzisiejszy urok, kolorowe dekoracje i formy zabawy, które na chwilę pozwalają zapomnieć o telefonie. W tej części wyspy łatwo będzie zrobić efektowne zdjęcia, ale jej znaczenie nie kończy się na atrakcyjnym tle do mediów społecznościowych. Ma dawać chwilę lekkości między koncertami, debatami i bardziej wymagającymi spektaklami.

Breakdance, BMX i deskorolki

The Cypher będzie miejscem przeznaczonym dla kultury hip-hopowej i ulicznego ruchu. Każdego dnia mają odbywać się tam bitwy breakdance’owe, pokazy freestyle’u oraz występy tancerzy, zawodników BMX i skaterów. Program nie ograniczy się do oglądania profesjonalistów. Zapowiadane są również poranne zajęcia i aktywności związane z tańcem.

To przestrzeń, która może przyciągnąć publiczność szukającą mocnych emocji poza muzycznym line-upem. Kilkuminutowa bitwa taneczna bywa równie intensywna jak koncert, zwłaszcza gdy tłum stoi tuż obok zawodników.

Komedia, magia i planszówki do późnej nocy

The Joker ma połączyć kawiarnię z grami planszowymi, występy komediowe, slam poetycki i pokazy iluzjonistów. Po północy przestrzeń zmieni się w kabaret cyrkowy. To miejsce dla osób, które chcą na chwilę usiąść, porozmawiać i zrobić coś wspólnie ze znajomymi, zamiast przez kolejne godziny przemieszczać się między scenami. Planszówka w środku jednego z największych festiwali Europy może brzmieć niepozornie. W praktyce takie przestrzenie często stają się potrzebnym przystankiem podczas dnia wypełnionego hałasem, tłumem i nieustannym ruchem.

Sport, joga i wspólny taniec

Na wyspie będzie można także zagrać w koszykówkę, poćwiczyć jogę, tai-chi albo jazdę na deskorolce. MOBILIS ma natomiast działać jako otwarta scena 360 stopni, na której dzień rozpocznie się od zajęć ruchowych, a zakończy wspólnym tańcem. Tego rodzaju aktywności mogą wydawać się ambitne po nocy spędzonej pod elektroniczną sceną. Organizatorzy próbują jednak pokazać, że festiwalowy dzień nie musi zaczynać się dopiero po południu. Poranny ruch, warsztat albo spokojniejszy spektakl mogą pomóc odzyskać energię przed kolejną serią koncertów.

Sziget chce również skłaniać do rozmowy

Impact Island będzie przestrzenią debat, spotkań, wspólnego tworzenia i rozmów o sprawach społecznych. W programie mają znaleźć się tematy związane między innymi z tożsamością, zdrowiem psychicznym, edukacją, prawami człowieka oraz przyszłością młodych ludzi. Na wyspie pojawi się także XS Land, czyli inkluzywna przestrzeń prowadzona z udziałem osób z niepełnosprawnościami. Interaktywne gry i aktywności mają rozwijać świadomość, empatię i otwartość. Organizatorzy podkreślają, że Sziget ma gromadzić osoby reprezentujące ponad 100 narodowości i pozostać miejscem opartym na różnorodności oraz swobodnym wyrażaniu siebie.

Program festiwalu ma docelowo obejmować ponad 600 wydarzeń – muzycznych, teatralnych, cyrkowych, tanecznych, sportowych i warsztatowych. Na Sziget największym błędem może być więc spędzenie całego dnia wyłącznie pod główną sceną. Czasem warto zrezygnować z jednego koncertu, skręcić w boczną alejkę i sprawdzić, dlaczego imprezę od lat nazywa się Wyspą Wolności.

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