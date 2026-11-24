Aryna Sabalenka i Eva Bogdan wyglądają podobnie. Kim jest rumuńska tenisistka?

Obecnie trzecia rakieta świata w zestawieniu WTA, Aryna Sabalenka, sezon 2025 zamykała na fotelu liderki i również w kończącym się właśnie sezonie przez długi czas utrzymywała pierwszą lokatę. Choć na korcie Białorusinka zmaga się ostatnio ze spadkiem formy, jej popularność w świecie show-biznesu zupełnie na tym nie cierpi. Gwiazda regularnie udziela się w sieci, gdzie publikuje zmysłowe kadry w skąpych strojach kąpielowych, czym niezmiennie zachwyca swoich fanów. Podczas przeglądania zdjęć przedstawicieli świata tenisa naszą uwagę zwróciła też rumuńska zawodniczka Eva Bogdan, która przypomina słynną Białorusinkę. Kibice nad Wisłą mogą pamiętać tę tenisistkę z wyrównanego starcia z debiutującą w Wielkim Szlemie Igą Świątek na Australian Open 2019. Wówczas znacznie bardziej doświadczona Rumunka musiała uznać wyższość zawodniczki z Raszyna, ulegając jej w trzech setach 3:6, 6:3, 6:4. Eva Bogdan w szczytowym momencie kariery zajmowała 39. pozycję na liście WTA, a dziś nie występuje już profesjonalnie na kortach. Mimo sportowej emerytury wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów, którzy komplementują jej wyjątkową urodę oraz idealnie wyrzeźbioną sylwetkę, które od czasu do czasu eksponuje na odważnych fotografiach w mediach społecznościowych.

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Eva Bogdan i Aryna Sabalenka grały przeciwko sobie. Jak wyglądało ich starcie?

Komentujący często zwracają uwagę na uderzające podobieństwo łączące Evę Bogdan oraz Arynę Sabalenkę, podkreślając jednocześnie, że Rumunka posiada w swojej urodzie trudny do zdefiniowania, unikalny magnetyzm. Nie ulega wątpliwości, że obie sportsmenki w pełni zasługują na miano wyjątkowo pięknych kobiet. Reprezentantka Białorusi jest o sześć lat młodsza od swojej rumuńskiej koleżanki po fachu i mimo pewnych wahań dyspozycji wciąż utrzymuje się w ścisłej światowej czołówce. Z kolei Bogdan, choć zawiesiła już rakietę na kołku, nieustannie słyszy od kibiców prośby o wznowienie kariery. Warto przypomnieć, że w 2018 roku podczas turnieju w Montrealu Aryna Sabalenka pokonała Evę Bogdan po trzysetowej walce 6:4, 4:6, 6:3. Ponowne zobaczenie obu tych zawodniczek po przeciwnych stronach siatki z pewnością byłoby dla fanów tenisa niezwykle ciekawym widowiskiem.