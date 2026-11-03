Orange Warsaw Festival jest najpopularniejszą imprezą muzyczną w polskiej stolicy. Wydarzenie odbywa się od 2008 roku, a jego miejscem jest obecnie słynny Tor Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec. Wiemy, kto pojawi się tam w przyszłym roku.

Orange Warsaw Festiwal 2027 - kiedy?

Jeden z najpopularniejszych festiwali w Polsce przyzwyczaił już fanów do zabawy pod koniec maja. Tym razem organizatorzy Orange Warsaw Festiwal zaskoczyli, przenosząc termin imprezy na tzw. długi weekend w drugiej połowie wakacji. Przyszłoroczna edycja odbędzie się w dniach 13-14 sierpnia 2027.

Orange Warsaw Festiwal 2027 - kto wystąpi? Artyści zaskoczyli fanów! [Line-up]

Znamy już pierwsze nazwiska artystów, którzy zagrają na scenie Orange Warsaw Festiwal 2027. Pierwszymi ogłoszonymi headlinerkami wydarzenia była popularna obecnie formacja KATSEYE. W ramach festiwalu swój pierwszy koncert w Polsce zagra ikona popu - Christina Aguilera. Nie zabraknie też gwiazdy ze Skandynawii - będzie nią Tove Lo, a także coraz bardziej znanego w Polsce wokalisty Davida Kushnera. Aktualny line-up OWF 2027 zamieszczamy poniżej.

13 sierpnia 2027:

Christina Aguilera

David Kushner

14 sierpnia 2027:

KATSEYE

Tove Lo

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Bilety na Orange Warsaw Festival 2027

Jak informują organizatorzy, ostatnia pula zwykłych biletów jednodniowych na sobotę 14 sierpnia wyprzedała się w rekordowym tempie. W sprzedaży na Orange Warsaw Festival 2027 dostępne są jeszcze bilety:

jednodniowy na piątek, 13 sierpnia - 459 zł

dwudniowy na 13 i 14 sierpnia - 689 zł

jednodniowy VIP na piątek, 13 sierpnia - 1039 zł

łączony w ramach karnetu z Open'er Festival 2027 - 1771 zł.

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