RESISTANCE Poland - kto wystąpi na imprezie w Gdańsku? Plejada gwiazd muzyki elektronicznej już 10 października 2026

Redakcja ESKA.pl
2026-10-07 8:36

To będzie prawdziwe święto dla fanów muzyki elektronicznej w Polsce! Już 10 października do gdańsko-sopockiej ERGO ARENY zawita RESISTANCE – legendarna marka słynnego na całym świecie Ultra Music Festival. Na scenie wystąpią największe gwiazdy melodic techno, w tym Massano i Kevin de Vries, których twórczość docenili tacy giganci jak David Guetta i Tale Of Us. Patronem wydarzenia jest Radio ESKA.

RESISTANCE Poland
Autor: RESISTANCE Poland / Materiały prasowe

Kiedy i gdzie RESISTANCE Poland?

Fani muzyki elektronicznej już zacierają ręce! Do Polski wkracza RESISTANCE, czyli marka legendarnego Ultra Music Festival, która od lat dyktuje trendy na całym świecie – od Ibizy po największe sceny w Azji i Ameryce Łacińskiej. Już w najbliższą sobotę, 10 października, w gdańsko-sopockiej ERGO ARENIE wystąpią najgorętsze nazwiska sceny melodic techno. Impreza zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tej jesieni. Na scenie pojawią się artyści, których utwory rozbrzmiewają w największych klubach i na prestiżowych festiwalach. Start zaplanowano na godzinę 21:00.

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Massano

Jedną z głównych gwiazd wieczoru będzie Massano. Pochodzący z Liverpoolu artysta z impetem wkroczył na scenę, łącząc agresywne dźwięki z hipnotyzującymi melodiami. Jego pierwsze utwory, „Velocità” i „The Feeling”, natychmiast zyskały wsparcie najważniejszych postaci światowej elektroniki.

Prawdziwym przełomem okazała się jednak EP-ka „In My System” wydana w kultowej wytwórni Afterlife, która podbiła listy przebojów. Jego talent docenili tacy giganci jak Tale Of Us, Camelphat, Fisher czy David Guetta. Massano udowodnił, że jest nie tylko świetnym producentem, ale też rewelacyjnym DJ-em, występując na Wembley Arenie, Creamfields czy w słynnych klubach na Ibizie.

Kevin de Vries 

Na scenie pojawi się również Kevin de Vries, artysta od lat związany z labelem Afterlife. Jego znakiem rozpoznawczym są hipnotyzujące i wciągające pętle dźwiękowe, które oczarowują publiczność. Utwory takie jak „Dance With Me” i „Metro” pokazały jego niezwykłe zdolności producenckie i unikalny styl.

Jego siłą jest niesamowity kontakt z publicznością. Na scenie to prawdziwy wulkan energii, która idealnie współgra z intensywnością jego muzyki. Swoje sety prezentował w tak niezwykłych miejscach jak Sphere Las Vegas i na festiwalach Coachella, Tomorrowland czy Time Warp.

Agents Of Time

Wieczór uświetni także włoski duet Agents Of Time, który tworzą Andrea Di Ceglie i Luigi Tutolo. Ich muzyka to głęboko melodyjne i immersyjne brzmienie, które zabiera słuchaczy w emocjonalną podróż. Sekret ich brzmienia tkwi w połączeniu dwóch różnych światów – Andrea wnosi do duetu deep house’owe korzenie, a Luigi inspiruje się progresywnymi dźwiękami i filmowymi syntezatorami.

Od ponad dekady ich styl, pełen rytmu i urzekających melodii, elektryzuje fanów. Niedawne przeboje, jak „Fever” nagrany z Alokiem czy „Made for Love” z Korolovą, to kolejne kroki w ich nieustannie ewoluującej muzycznej przygodzie.

Kasia - DJ-ka z Polski, która odniosła globalny sukces
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KASIA

W Ergo Arenie nie zabraknie też polskiego akcentu. Na scenie wystąpi KASIA, czyli Kasia Sobczyk, polska DJ-ka i producentka na co dzień mieszkająca w Los Angeles. Wychowana w kulturze rave, tworzy brzmienie o niezwykłej energii.

Jej przygoda z muzyką zaczęła się od perkusji, co słychać w jej mocno rytmicznej odmianie melodic techno. Potężne groove’y łączy z nieziemską atmosferą i aurą mistycyzmu. Kasia nieustannie podróżuje, występując na największych scenach i festiwalach na różnych kontynentach.

Adam Sellouk

Line-up uzupełnia Adam Sellouk, jeden z najciekawszych talentów na scenie muzyki elektronicznej. Znany jest z charakterystycznego połączenia indie dance i tech house. Występował na tak prestiżowych imprezach jak Tomorrowland, w klubach Space w Miami czy Ushuaïa na Ibizie.

Jego twórczość zyskała uznanie czołowych postaci sceny, w tym Tiësto, Adama Beyera, Johna Summita czy Vintage Culture. To najlepszy dowód na to, że jego muzyka trafia do szerokiego grona odbiorców, a sam artysta coraz mocniej zaznacza swoją obecność w świecie muzyki tanecznej.

Główne gwiazdy wspierać będą Mike Konstanty oraz TO/YA. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie są wciąż dostępne.

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