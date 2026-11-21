Weronika Falkowska i Martyna Kubka pokonały Caijsę Wildę Hennemann i Lisę Zaar 5:7, 6:1, 6:1 w meczu deblowym. Dzięki temu zwycięstwu polskie tenisistki objęły prowadzenie ze Szwedkami 2:1 we Włocławku, gdzie toczy się spotkanie o awans do przyszłorocznych kwalifikacji Billie Jean King Cup.

Piątkowe pojedynki i kolejne mecze. Kubka i Rinaldo Persson na korcie.

W piątkowych meczach Gina Feistel przegrała z Kajsą Rinaldo Persson 4:6, 2:6, natomiast Martyna Kubka pokonała Caijsę Wildę Hennemann 7:5, 6:1. Teraz zaplanowano starcie liderek obu zespołów. Na kort wyjdą sklasyfikowana na 144. miejscu w światowym rankingu Kubka oraz zajmująca 228. pozycję Rinaldo Persson.

Stawka spotkania we Włocławku. Skład bez najwyżej notowanych.

Wygrana Martyny Kubki da reprezentacji Polski, prowadzonej przez kapitana Dawida Celta, zwycięstwo w meczu i szansę walki w kwietniu 2027 roku o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. W przypadku jej porażki, o ostatecznym wyniku zdecyduje ostatni pojedynek, do którego zgłoszono Ginę Feistel i Caijsę Wildę Hennemann.

W polskiej kadrze na to spotkanie zabrakło pięciu najwyżej notowanych tenisistek. Z różnych przyczyn w składzie nie znalazły się Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linette, Magdalena Fręch i Katarzyna Kawa.