Spis treści Sebastian Szczęsny usłyszał diagnozę. Pierwsze objawy choroby dziennikarza

- Wybitny komentator sportowy Sebastian Szczęsny wyznał, że zdiagnozowano u niego guza mózgu.

- Kluczowa w szybkim rozpoznaniu choroby okazała się reakcja jego syna będącego lekarzem, który zwrócił uwagę na przewlekły ból głowy oraz kłopoty z pamięcią ojca.

- Zobacz, w jaki sposób dziennikarz stawia czoła walce o powrót do zdrowia, skąd czerpie energię i jakie wyjątkowe słowa skierował do widzów.

Sebastian Szczęsny usłyszał diagnozę. Pierwsze objawy choroby dziennikarza

Wiadomość o problemach zdrowotnych Sebastiana Szczęsnego była dla opinii publicznej ogromnym zaskoczeniem. Komentator kojarzony przez kibiców przede wszystkim z transmisji sportów zimowych zdecydował się opowiedzieć o dramatycznych momentach, które przewartościowały jego świat. Pierwsze dolegliwości pojawiły się w sierpniu, bezpośrednio po zakończeniu pracy przy wyścigu kolarskim Tour de Pologne.

„Byłem na Tour de Pologne. To był sierpień, wakacje tego roku. I bolała mnie głowa, był to taki chroniczny, długi ból, ból głowy, ból oczu” - relacjonował Sebastian Szczęsny w rozmowie z Damianem Michałowskim w programie "Dzień Dobry TVN".

Przeczytaj także: Czwarte miejsce Wiktorii Dąbrowskiej w Pucharze Świata w Obihiro. Kontuzja Damiana Żurka.

W całej sytuacji nieoceniona okazała się czujność rodziny komentatora. W trakcie jednego ze spotkań jego syn oraz narzeczona syna, którzy oboje są lekarzami, zorientowali się, że dziennikarz ma wyraźne kłopoty z pamięcią.

„Zaczynałem powtarzać jakieś rzeczy, jakbym nie pamiętał tego, co mówiłem. Pojechaliśmy do szpitala, zrobiliśmy badania, zrobiliśmy rezonans no i diagnoza: guz mózgu. Grom z jasnego nieba” - mówił łamiącym się głosem.

„Zachorowałem. Okazało się, że zachorowałem na chorobę nowotworową. Od lekarzy usłyszałem, że mam guza mózgu. Był to dla mnie absolutny szok. Wywróciło to moje życie totalnie do góry nogami” - przyznał Sebastian Szczęsny.

Podczas rozmowy poruszono również temat rozpoczynającego się sezonu w skokach narciarskich, który z oczywistych względów będzie dla komentatora wyglądał zupełnie inaczej niż dotychczas. Zapytany o życzenia Sebastian Szczęsny posłużył się poruszającą, poetycką metaforą, idealnie oddającą charakter jego obecnych zmagań z chorobą.

„Wiatru pod życiowe narty. Żeby mój lot był lotem długim. Bez zawirowań w powietrzu. Żeby był ładnie ułożony. Żebym cieszył się tym lotem i żebym wylądował ładnym telemarkiem, po którym mógłbym unieść w górę ręce w geście triumfu” - przekazał Szczęsny.

QUIZ. Najlepsi skoczkowie ostatnich dekad. Dopasuj zawodnika do kraju: Hannavald, Ahonen, Prevc i inni Pytanie 1 z 20 Sven Hannavald to reprezentant: Niemiec Francji Norwegii Następne pytanie

16