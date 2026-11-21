Eirin Maria Kvandal zwyciężyła w pierwszym indywidualnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2026/27, który rozegrano w Lillehammer. Reprezentantki Norwegii zdominowały rywalizację, zajmując pięć czołowych lokat.

Triumfatorka w obu seriach oddała najdłuższe skoki na odległość 135,5 oraz 130 metrów, otrzymując notę 281,5 punktu. Wyprzedziła o 17,7 punktu Ingvild Synnoeve Midtskogen, która uzyskała 122,5 oraz 130 metrów. Trzecie miejsce zajęła Gyda Westvold Hansen ze stratą 18,4 punktu po skokach na 134,5 oraz 119,5 metra. Za nimi na kolejnych pozycjach uplasowały się Anna Odine Stroem oraz Heidi Dyhre Traaserud.

Anna Twardosz zajęła 18. miejsce, uzyskując 195,3 punktu za skoki na 117,5 oraz 115,5 metra. Druga z Polek, Kamila Karpiel, odpadła w piątkowych kwalifikacjach z 50. wynikiem. Niespodzianką jest słabsza postawa obrończyni Kryształowej Kuli, Słowenki Niki Prevc, która została sklasyfikowana na 17. pozycji.

Kwalifikacje i start rywalizacji mężczyzn

O godzinie 16.50 rozpocznie się pierwszy konkurs mężczyzn. Na liście startowej znaleźli się Kacper Tomasiak, Jakub Wolny, Maciej Kot i Dawid Kubacki.

W kwalifikacjach Kacper Tomasiak, trzykrotny medalista tegorocznych igrzysk olimpijskich we Włoszech, zajął czwartą lokatę. Polak ustąpił tylko trzem reprezentantom gospodarzy, którymi byli Isak Andreas Langmo, Kristoffer Eriksen Sundal oraz Marius Lindvik.