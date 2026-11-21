Jerrick Harding rzucił 22 punkty i poprowadził zespół Turk Telekom do zwycięstwa 95:78 nad ekipą Tofas Bursa. Gospodarze odnieśli wygraną w spotkaniu dziewiątej kolejki tureckiej ligi koszykarzy.

Reprezentant Polski przebywał na parkiecie przez 26 minut i był najlepszym strzelcem meczu. 28-letni koszykarz trafił dwa z ośmiu rzutów za dwa punkty i sześć z dziewięciu prób zza linii rzutów za trzy, a także spudłował swój jedyny rzut wolny. Naturalizowany Amerykanin zapisał na swoim koncie również pięć zbiórek oraz cztery asysty.

Sytuacja w tabeli ligi tureckiej. Zbliżają się mecze reprezentacji Polski

Turk Telekom odniósł w sobotę siódme zwycięstwo w bieżących rozgrywkach przy zaledwie dwóch porażkach, co pozwoliło zespołowi z Ankary awansować na pierwsze miejsce w tabeli. Dotychczasowy lider, drużyna Bahcesehir Koleji Stambuł z bilansem siedmiu zwycięstw i jednej porażki, rozegra swoje spotkanie w sobotę po południu. W tym klubie występuje kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka.

Jerrick Harding, utrzymujący się ostatnio w bardzo dobrej formie, otrzymał powołanie do kadry na listopadowe spotkania eliminacji mistrzostw świata 2027. Reprezentacja Polski zmierzy się 27 listopada z Chorwacją w Gliwicach, a trzy dni później zagra z Niemcami we Frankfurcie nad Menem.

Wszystkie zespoły rywalizujące w grupie mają bilans siedmiu zwycięstw i jednej porażki, przez co są blisko awansu na mundial w Katarze.