Bukiet, który więdnie zaledwie po kilku dniach, nie zawsze oznacza, że kwiaty były złej jakości.

Na ich trwałość wpływają między innymi sposób przycięcia łodyg, czystość wazonu i miejsce, w którym stoi kompozycja.

Nawet niewielkie błędy podczas pielęgnacji mogą utrudniać kwiatom pobieranie wody i przyspieszać ich więdnięcie.

Warto poznać kilka prostych zasad, dzięki którym świeże kwiaty mogą znacznie dłużej zdobić mieszkanie.

Nie wkładaj kwiatów do wazonu bez przycięcia łodyg

Po przyniesieniu bukietu do domu warto poświęcić chwilę na przygotowanie jego końcówek. Łodygi należy skrócić ostrym, czystym nożem lub sekatorem. Najlepiej zrobić to zdecydowanym ruchem, bez miażdżenia i szarpania tkanek. Dzięki temu kwiaty mogą skuteczniej pobierać wodę.

Warto pamiętać, że końcówki łodyg podczas transportu i przechowywania mogą przeschnąć. Świeże cięcie pomaga odsłonić tkanki odpowiedzialne za transport wody. Nie trzeba skracać ich o połowę – zazwyczaj wystarczy usunąć niewielki fragment dolnej części. Przy okazji należy usunąć liście, które po wstawieniu bukietu znalazłyby się pod powierzchnią wody. Pozostawione w niej fragmenty roślin szybciej się rozkładają i mogą przyczyniać się do pogorszenia jej jakości.

Wazon z kapusty

Brudny wazon może skrócić trwałość bukietu

Kolejnym częstym błędem jest wstawianie kwiatów do naczynia, które nie zostało dokładnie umyte. Pozostałości po poprzednich bukietach, osad i drobnoustroje mogą zanieczyszczać wodę. Bakterie mogą również blokować naczynia przewodzące w łodygach, utrudniając pobieranie wilgoci.

Przed włożeniem kwiatów warto więc dokładnie umyć wazon wodą z detergentem i starannie go wypłukać. Następnie należy nalać świeżej wody i dodać odżywkę przeznaczoną do kwiatów ciętych, jeśli została dołączona do bukietu. Tego rodzaju preparaty zawierają składniki, które dostarczają kwiatom substancji odżywczych i pomagają ograniczać rozwój drobnoustrojów. Trzeba jednak stosować je zgodnie z instrukcją – większa ilość nie oznacza lepszego efektu.

Nie stawiaj bukietu przy kaloryferze ani na słońcu

Nawet najlepiej przygotowany bukiet może szybko stracić świeżość, jeśli ustawimy go w nieodpowiednim miejscu. Kwiaty cięte nie przepadają za wysoką temperaturą, dlatego nie powinny stać bezpośrednio przy grzejniku, kominku ani w mocno nasłonecznionym miejscu. Ciepło może przyspieszać ich starzenie i zwiększać utratę wody.

Wazon najlepiej ustawić w chłodniejszej części pomieszczenia, z dala od źródeł ciepła i intensywnego światła słonecznego. Warto również unikać stawiania bukietu obok miski z owocami. Dojrzewające owoce, szczególnie jabłka i banany, wydzielają etylen – gaz, który może przyspieszać starzenie się niektórych kwiatów. Z tego powodu nie jest dobrym pomysłem ustawianie kompozycji tuż obok owocowej dekoracji na stole.

Woda w wazonie wymaga regularnej wymiany

Niektórzy uważają, że wystarczy dolać trochę wody, kiedy jej poziom spadnie. To jednak nie zawsze najlepsze rozwiązanie. Woda w wazonie z czasem może stawać się mętna, a na ściankach naczynia i końcówkach łodyg mogą gromadzić się zanieczyszczenia. Dlatego warto regularnie ją wymieniać, a przy okazji przepłukać wazon.

Dobrym punktem wyjścia jest kontrolowanie poziomu wody każdego dnia i jej wymiana co dwa do czterech dni lub wcześniej, jeśli zaczyna wyglądać nieświeżo. Przy okazji można ponownie delikatnie przyciąć końcówki łodyg. Warto również usuwać zwiędnięte kwiaty i liście, aby nie pogarszały wyglądu całej kompozycji.

Czy domowe sposoby naprawdę przedłużają świeżość kwiatów?

W internecie można znaleźć wiele porad dotyczących dodawania do wody cukru, aspiryny, octu czy innych produktów. Nie wszystkie takie metody są jednak skuteczne. Niektóre domowe mieszanki mogą wręcz skrócić trwałość bukietu, jeśli zostaną przygotowane w niewłaściwych proporcjach. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie gotowej odżywki do kwiatów ciętych.