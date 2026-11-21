Siatkarki PGE Budowlani Łódź pokonały zespół BKS ZGO Bielsko-Biała 3:0. Spotkanie zakończyło się wynikami w setach 25:23, 26:24 oraz 25:20.
Składy obu drużyn
PGE Budowlani Łódź: Rodica Buterez, Aleksandra Kazała, Joanna Lelonkiewicz, Sasa Planinsec, Maja Storck, Katarzyna Wenerska - Justyna Łysiak (libero).
BKS ZGO Bielsko-Biała: Angelika Gajer, Kristiine Miilen, Martyna Piotrowska, Martyna Podlaska, Iris Vos, Iga Wasilewska - Adriana Adamek (libero) - Nikola Abramajtys, Martyna Borowczak, Wiktoria Kowalska, Klaudia Nowakowska, Wiktoria Szewczyk.