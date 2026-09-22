Open'er Festival 2027 ze zmianami. Więcej headlinerów i zapowiedź kolejnych ogłoszeń

Pierwsze szczegóły na temat przyszłorocznej edycji Open'er Festivalu poznaliśmy już dosłownie moment po zakończeniu tegorocznej. Jeszcze w lipcu stało się jasne, że za rok wydarzenie powróci na sprawdzony teren Lotniska Gdynia-Kosakowo, a tym razem zadzieje się to w dniach 30 czerwca-3 lipca. Oznacza to, że po latach impreza znów odbywać się będzie na przełomie czerwca i lipca.

W sierpniu zaś nadeszło tak wyczekiwane, pierwsze ogłoszenie line-upu. Wtedy też stało się jasne, że jako jeden z headlinerów na Open'er Festival 2027 zagra gwiazda muzyki alternatywnej - Tame Impala.

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Nowe gwiazdy w składzie Open'er Festival 2027

Większy rzut artystów i artystek nadszedł w poniedziałek 21 września. Tego dnia stało się jasne, że jako headlinerzy na imprezie w przyszłym roku wystąpią także: sombr, Raye oraz The Neighbourhood. Poznaliśmy również pierwszą wykonawczynię Tent Stage, gdy stało się jasne, że za rok do Polski, wraz ze swoim kwartetem, zawita sama Patti Smith, czyli jedyna "matka chrzestna muzyki punk".

Nadchodzą zmiany na Open'er FestivaL

Tego samego dnia w mediach społecznościowych Open'era pojawiła się także trwająca niecałe dwie minuty rolka. Występuje w niej Mikołaj Ziółkowski, czyli promotor kultury i twórca agencji Alter Art, która odpowiada za organizację festiwalu. To on właśnie zdradza, że w nadchodzącej edycji na publikę czeka kilka zmian.

Pierwsza z nich dotyczy tego, że od przyszłorocznej odsłony na imprezie pojawi się nie jeden, góra dwóch headlinerów, a będzie ich więcej - maksymalnie trzech każdego dnia. Tego, jaka to będzie ostatecznie liczba mamy się dowiedzieć "niebawem".

To jednak nie wszystko, co w wideo zdradził Ziółkowski. Okazuje się, że już naprawdę niedługo, gdyż za około trzy tygodnie, czeka nas kolejne ogłoszenie, w ramach którego poznamy kolejnych artystów, artystki i zespoły, którzy i które pojawią się na różnych scenach Open'era.

Open'er Festival. Jak dobrze znasz historię tego festiwalu?