The Cure na Open'er Festival 2026 - o której godzinie zagra zespół? Występ będzie transmitowany w polskiej telewizji

The Cure to przykład zespołu, który dziś już cieszy się statusem ikonicznego. Formacja powstała w 1976 roku w Crawley z inicjatywy szkolnych kolegów: Roberta Smitha, Michaela Dempseya, Lol Tolhursta, Marc Ceccagno oraz Alana Hilla. Zadebiutowała ona, jednak już jedynie ze Smithem, Dempseyem i Tolhurstem w składzie, wydanym w 1979 roku krążkiem Three Imaginary Boys. The Cure szybko podbili lokalną scenę, wyróżniając się swoim brzmieniem i charakterystycznym, gotyckim wizerunkiem. Sukces komercyjny dla zespołu nadszedł po wydaniu w 1982 roku płyty Pornography, uznawanej dziś za kamień milowy rocka gotyckiego. Kolejne wydawnictwa, z Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Disintegration oraz Wish na czele tylko umocniły pozycję grupy.

Dziś formacja uznawana jest już za kultową. Na ten moment The Cure mają na koncie łącznie czternaście studyjnych płyt. Najbardziej aktualną pozostaje Songs of a Lost World z 2024 roku. Pierwszy od aż 16 lat album The Cure podbił serca krytyków oraz słuchaczy, a sama grupa dopiero teraz, w 2026 roku, wyruszyła w trasę koncertową, na której będzie go promować.

PROKOPOWICZ - The Cure

The Cure headlinerem Open'er Festival 2026 - kiedy i o której wystąpi zespół?

Nic więc, dziwnego, że po tak świetnym przyjęciu najnowszej płyty to właśnie zespół The Cure ogłoszony został jako pierwszy z całego line-upu Open'era. Kiedy i o której godzinie zaprezentuje się przed festiwalową publicznością formacja z Robertem Smithem na czele? Grupa wybrana została na headlinera trzeciego dnia imprezy, zagra więc na jej Orange Main Stage w piątek 3 lipca. Występ zaplanowano na godzinę 21:00, warto jednak mieć na uwadze ewentualne przesunięcia w harmonogramie.

Występ The Cure będzie transmitowany w telewizji!

Dla tych, którzy w tym roku nie mogli sobie pozwolić na wyjazd do Gdyni mamy bardzo dobrą wiadomość! Już od kilku dni wiadomo, że występ The Cure będzie transmitowany na żywo w telewizji! Jest to możliwe, dzięki ponownemu nawiązaniu współpracy przez Telewizję Polską i organizatorów Open'er Festivalu.

Pokaz będzie emitowany w czasie rzeczywistym, co oznacza, że warto mieć włączony telewizor już od godziny 21:00. Udostępnią go stacje TVP1, TVP Kultura oraz TVP Polonia.

W tym roku przygotowano jednak więcej transmisji koncertów. Ich dokładną rozpiskę znajdziesz w poniższym artykule:

Tak wyglądają koncerty The Cure - zobacz zdjęcia: