Rewolucja w systemie głosowania na Eurowizji. Koniec z wysyłaniem SMS-ów!

Koniec z głosowaniem SMS na Eurowizji

Konkurs Piosenki Eurowizji nieustannie się zmienia. Organizatorzy z roku na rok wprowadzają rozwiązania, które mają zmniejszyć wpływ głosowania politycznego i diasporowego na wynik. Już w 2026 roku zmniejszono liczbę możliwych wysłanych głosów z 20 na 10, co m.in. osłabiło wynik Izraela. To jednak nie koniec zmian. Jak poinformowały szwedzie media, EBU po audycie Eurowizji 2026 miało wyciągnąć wnioski, że z tradycyjnym systemem głosowania SMS nie jest możliwe ograniczenie głosowania "na siebie" przez rodaków na emigracji czy w formie manifestu politycznego. Organizatorzy wydarzenia chcą to zminimalizować do maksymalnych możliwości. W związku z tym od 2027 roku ma już nie być wysyłania SMS-ów! Jak będzie wyglądało głosowanie publiczności?

ZOBACZ TAKŻE: Ważna zmiana w regulaminie Eurowizji. Decyzja EBU uderza w Ukrainę i Izrael

Viki Gabor o Eurowizji: Nie głosowałam na Izrael

Głosowanie online na minimum trzy kraje

Od 2027 roku widzowie będą mogli głosować tylko online poprzez aplikację Eurowizji lub poprzez stronę internetową esc.vote. Każdy będzie musiał zarejestrować swoją kartę płatniczą i w ten sposób zostanie przypisany mu kraj, z którego głosuje. Do tej pory było tak, że każdy użytkownik mógł zagłosować 10 razy na dowolny występ. Teraz się to zmieni, bo głosy będą musiały być rozdzielone na minimum trzy kraje. Organizatorzy zakładają, że w ten sposób widzowie będą głosowali więcej na ulubione występy, a nie tylko na swoją ojczyznę czy sąsiednie kraje. Dokładna formuła głosowania online nie jest jeszcze ustalona. Poznamy ją wkrótce.

Możemy potwierdzić, że rozpoczęliśmy badania nad możliwością głosowania publiczności w Konkursie Piosenki Eurowizji całkowicie online. Więcej szczegółów zostanie ogłoszonych w nadchodzących miesiącach - potwierdza EBU w rozmowie z dziennikarzem BBC News.

22

Eurowizja 2027 - kiedy i gdzie?

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w mieście Burgas na wybrzeżu Morza Czarnego. Półfinały zostaną zorganizowane 11 i 13 maja 2027. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 15 maja 2027. Wydarzenie trafi do Bułgarii po historycznej wygranej Dary z piosenką "Bangaranga". To pierwszy raz, kiedy ten kraj organizuje Eurowizję.